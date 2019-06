Oh yes! Big Little Lies seizoen 2 vanaf vandaag te zien

Big Little Lies is weer begonnen! Eerder al zagen we al dat het tweede seizoen van Big Little Lies weer bloedstollend spannend gaat worden. Is dat even lekker de week beginnen.

Big Little Lies draait om een groepje vrouwen in het rijke plaatsje Monterey, dat in de afgelopen afleveringen iets verborgen hield over een sterfgeval.

Meryl Streep

De trailer liet eerder al zien dat het schuldgevoel na de ‘val’ van Perry (Alexander Skarsgård) alleen maar groter wordt. Ook queen Meryl Streep maakt haar opwachting en dat is geen goed nieuws voor de rest van de moeders. Zij gelooft er namelijk helemaal niks van dat haar zoon is omgekomen omdat hij uitgleed. Meryl (of ja, in haar rol dan) wil dan ook haarfijn uitzoeken wat er precies is gebeurd.

Juiste moment

Na het opnemen van de seizoen 1, dachten de actrices niet meer samen te komen. Maar de kijkers wilden meer en daar gingen ze maar al te graag op in. Reese Witherspoon vertelt: ‘Het was een hele mooie aanleiding om verder in te gaan op het onderwerp trauma en wat dat met mensen doet. We hebben dat laten zien, maar hoe verwerk je het? Dat is het grote thema van het tweede seizoen.’ Vlak na de release van Big Little Lies barstte in Hollywood de #MeToo-bom. ‘We hadden natuurlijk nooit kunnen weten dat dat zou samenlopen met die beweging. De show kwam op het juiste moment, net toen vrouwen er klaar voor waren hun ervaringen te delen en elkaar daar voluit in te steunen.’

