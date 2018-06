Oh yes: Dolly Parton krijgt achtdelige serie op Netflix

‘Jolene, Jolene, Jolene, Joleneeeee… I’m begging of you please don’t take my man’. We kunnen het vrijwel allemaal meezingen (of in veel gevallen eerder meeblèren), en we zijn dan ook door het dolle heen dat Dolly Parton nu een eigen serie op Netflix krijgt.

De zangeres mag dan wel al 72 jaar oud zijn, ze zit heus niet stil om van haar pensioen te genieten. Integendeel zelfs. Dolly is op dit moment druk bezig met een achtdelige serie, waarbij elke aflevering gebaseerd is op een van haar eigen nummers. “Als liedjesschrijver heb ik er altijd van genoten verhalen te vertellen via mijn muziek. Ik vind het fantastisch om een aantal van mijn favoriete liedjes tot leven te wekken met Netflix. We hopen dat onze show families en mensen van alle generaties zal inspireren en vermaken.”

Project

En daarmee mag de zangeres weer een mooi project op haar naam schrijven. Toch is het niet de eerste keer dat Dolly haar microfoon inruilt voor een film- of tv-project. Zo was ze jaren te zien in de Disney-serie Hannah Montana, en maakte NBC ook al een aantal films over haar. Deze films werden overigens door miljoenen mensen bekeken, waardoor het niet anders kan dan dat ook de Netflix-serie een groot succes zal worden!

Wanneer de serie precies op Netflix verschijnt is nog niet bekend.

