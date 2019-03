Eigenaar worden van een kattencafé? Dit je kans

Kattencafé Mispoes in Den Bosch zoekt een nieuwe ‘moederpoes’. Dat maakt de eigenaresse van het café bekend op Facebook. En zeg nou zelf, wat is er nou leuker dan de baas zijn van je eigen kattenparadijs?

3 fantastische jaren

Oprichtster Marloes begon met haar kattencafé in 2016 naar aanleiding van een soortgelijk café dat ze tegenkwam in Thailand. Maar nu vindt ze het tijd voor een andere uitdaging. “Soms komen er dingen op je pad die erom vragen een andere toekomst uit te stippelen dan je in gedachten had. Daarom heb ik na 3 fantastische jaren besloten om Mispoes ter overname aan te bieden aan een ondernemende kattenliefhebber!”, laat Marloes weten op Facebook.

Eigen katten

In Mispoes is plek voor 8 katten. Deze kun je zelf meenemen, maar je mag de huidige katten ook een plekje geven als je dat wilt. De diertjes die er nu zitten komen uit het asiel en zorgvuldig geselecteerd zijn in samenwerking met de dierenasielen en katten-gedragstherapeuten. Het liefst zou Marloes deze katten herplaatsen en een fijn nieuw plekje geven, maar dat is geen harde eis.

Moederpoes

Liefde voor de katten is daarentegen wél een harde eis. Marloes zoekt namelijk een echte ‘Moederpoes’ (vaderpoes kan natuurlijk ook): “Omdat we niet de stekker willen trekken uit een gezonde onderneming, gaan we de komende tijd zorgvuldig op zoek naar een nieuwe ‘Moederpoes’ die met net zo veel liefde rondvliegt als wij dat doen”, aldus Marloes.

“Ik kijk terug op prachtige jaren, waarin ik veel leuke, lieve mensen heb mogen leren kennen en waarin ik samen met mijn moeder met liefde, plezier, bloed, zweet en tranen een prachtige, unieke onderneming heb gerund.”

Op de hoogte blijven van de leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Brabants Dagblad | Beeld: iStock