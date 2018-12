Ojee… Waarom je je kind absolúút niet dagelijks rijst(wafels) moet geven

Eén van de populairste tussendoortjes voor kleine kinderen zijn toch wel rijstwafels. Ze zijn licht en bevatten weinig suiker en vet, en lijken daarmee een verantwoorde keuze. Uit onderzoek blijkt echter dat de snack helemaal niet zo gezond is als we denken…

Niet elke dag rijst

Na de gezondheidsraad in Zweden heeft nu ook België een waarschuwing afgegeven voor het geven van rijstwafels aan jonge kinderen. ‘De schadelijke stof arseen in rijst kan op lange termijn kanker veroorzaken.’ Hoewel verpakkingen je soms vertellen dat je de inhoud prima twee keer per dag aan je kind kunt geven, blijkt dat dus allesbehalve een verstandige keuze. Ook het Nederlandse Voedingscentrum raadt al langere tijd aan om kinderen niet elke dag rijst of rijstproducten te geven. Omdat consultatiebureaus ouders hier niet altijd over informeren, heeft de gezondheidsraad in België nu besloten om een officieel advies uit te brengen.

Rattengif

Er kan relatief veel arseen, ofwel arsenicum in rijstproducten zitten. Het hoort tot de categorie ‘zware metalen’ en komt in lage concentraties voor in grond, grondwater en gesteente. Het spul belandt voornamelijk door milieuvervuiling in de natuur en omdat de rijstplant, die altijd onder water staat (veel van) de stof opneemt uit grondwater, komt het in de rijstkorrels terecht. Dat het een agressief goedje is, blijkt ook uit het feit dat het gebruikt wordt voor bijvoorbeeld rattengif.

Extra gevaarlijk voor kinderen

Te veel arseen binnenkrijgen kan je zenuwstelsel en bloedvaten beschadigen en ook verhoogt het de kans op kanker. Jonge kinderen zijn veel vatbaarder voor de schadelijke gevolgen van het spul, omdat zij in verhouding met hun lichaamsgewicht veel meer voeding binnenkrijgen dan volwassenen. Vooral kinderen met een koemelkallergie of kinderen uit veganistische gezinnen lopen risico op te veel arseeninname. Een voorbeeldje: twee glazen rijstmelk per dag kan de blootstelling aan arseen bij een jong kind met zeventig procent doen stijgen. Bij een kind dat twee rijstwafels per dag eet, stijgt de blootstelling met 30 procent.

Paniek?

Of je je nu heel erg zorgen moet maken en je kind nooit meer rijst kunt geven? Nee, zo’n vaart loopt dat niet. Uit voorzorg adviseert het Voedingscentrum wel om je kleintje niet dagelijks rijstproducten te geven en om veel te variëren met tussendoortjes. Geef bijvoorbeeld ook andere crackers, fruit, groente, yoghurt of brood. En af en toe een rijstwafel kan dus best.

Bron: AD | Beeld: RTL