Olcay gekwetst door ‘RTL’-collega’s: ‘Het voelde als een trap na die ik niet verdien’

Olcay Gulsen was alles behalve blij met hoe haar faillissement werd besproken door haar collega’s bij ‘RTL Boulevard’. De beschuldigingen voelden als een mes in haar rug.

Dat vertelt ze in een interview met Grazia. ‘Ik kan me absoluut niet vinden in de manier waarop dat bij RTL Boulevard is besproken. Ik heb superhard gewerkt en altijd naar eer en geweten gehandeld. Het voelde als een trap na die ik niet verdien,’ aldus Olcay. De bekendmaking kwam kort na het nieuws van haar overstap naar Talpa, wat haar nog steeds dwars zit.

Te grazen genomen

Ze vervolgt: ‘Wat pijn doet, is dat ik, op het moment dat bekend was dat ik naar Talpa ging, door mijn eigen collega’s bij RTL te grazen ben genomen. Het voelde alsof het onderdeel was van één groot spel.’ Ze is dan ook van mening dat vooraf inhoudelijk gecheckt moet worden of het wel klopt. ‘Vooral als je beweert dat je geen roddelprogramma bent. Dat vond ik teleurstellend.’

Geen negatief gevoel

Toch besloot ze om haar tijd bij RTL Boulevard nog netjes vol te maken. ‘Ik wilde niet met een negatief gevoel vertrekken. Uiteindelijk zie ik mezelf wel als iemand die professioneel met haar werk omgaat. Ook al ben ik knock-out geslagen, ik sta op en ga door.’