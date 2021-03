Olcay Gulsen laat opgelucht weten: ‘Operatie Ruud is geslaagd’

Via haar Instagram Stories laat Olcay weten: ‘Operatie is geslaagd! Duurde maar liefst 5 uur, maar het is gelukt allemaal.’

Operatie

Vlak voor de operatie stond Olcay Gulsen nog even stil bij alle berichten die ze hebben ontvangen. ‘Soms heb ik zo’n enorme hekel aan social media. Dan denk ik weleens ik stop ermee. Stom gedoe.’ Toch zat ze met tranen in haar ogen door alle steun en de lieve reacties. ‘Bedankt dat jullie er zijn voor ons. Het geeft zo ontzettend veel kracht.’

Positief en sterk

Ook schreef ze nog: ‘Hij is positief en sterk. Was mij zelfs nog aan het oppeppen voordat hij het ziekenhuis in liep. Kortom ik ben heel dankbaar voor al jullie liefde en steun.’

Revalideren

Bij Ruud de Wild is darmkanker vastgesteld. De NPO Radio 2-dj kreeg de diagnose ‘een aantal maanden geleden’, zo maakt hij maandagmiddag bekend in zijn radioshow De Wild in de Middag. De radio-dj hield het nieuws bewust stil. Hij is er naar eigen zeggen vroeg bij en heeft inmiddels een eerste ingreep gehad. ‘Helaas is niet alles weg. Ik moet nog een keer geopereerd worden en na die operatie moet ik een tijdje revalideren’, zei hij. De dj verwacht er een maand of drie uit te zijn.

Blijft iets engs

‘Ik ben gezegend met de allerbeste artsen en ze zijn er eigenlijk supersnel bij maar ja, kanker blijft kanker en het blijft iets engs’, aldus Ruud. ‘Ik hoop na die revalidatie terug te komen. Jullie zijn nog niet van mij af.’