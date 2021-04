Olcay Gulsen ziet het verdriet in haar ogen op foto van covershoot

Vorige week werd bekend dat bij Ruud de Wild darmkanker is geconstateerd. Die diagnose kreeg hij een aantal maanden geleden, maar dat wilde de NPO Radio 2-dj bewust stil houden. Dat hij samen met vriendin Olcay Gulsen de afgelopen maanden een heftige tijd heeft beleefd is te zien op een foto die Olcay plaatst op Instagram.

Olcay Gulsen emotioneel op Instagram

De presentatrice staat op de cover van Grazia en daarop is goed te zien hoe Olcay de laatste maanden met het heftige nieuws is omgegaan. ‘Vlak voor deze Grazia-shoot hadden we te horen gekregen dat de eerste operatie van Ruud niet voldoende was om de kanker helemaal te verwijderen. Na maanden van spanning was de strijd nog niet gestreden’, schrijft ze emotioneel bij de post op Instagram.

Diepste geheimen

Zelf ziet Olcay dat dan ook terug in de foto. ‘Gek genoeg zie ik dat ook in mijn blik op deze foto’, laat ze weten. ‘Ogen verraden veel. De mooiste glimlachen verbergen de diepste geheimen.’ Daarnaast bedankt Gulsen nogmaals iedereen voor de enorme steun die ze de afgelopen dagen heeft gehad. ‘P.S. Bedankt voor de enorme steun! Wat een mooie mensen zijn jullie allemaal.’

Blijft iets engs

Naar verwachting is Ruud de Wild drie maanden uit de running. ‘Ik ben gezegend met de allerbeste artsen en ze zijn er eigenlijk supersnel bij maar ja, kanker blijft kanker en het blijft iets engs’, aldus de radio-dj. “Ik hoop na die revalidatie terug te komen. Jullie zijn nog niet van mij af.”

Vervanging

In de tussentijd neemt Eddy Keur de presentatie van De Wild in de Middag over, zo meldde KRO-NCRV. De laatste aflevering van Wild in het Weekend, die vrijdag op het programma stond, komt te vervallen. De omroep zegt in een verklaring mee te leven met de 51-jarige Ruud. ‘We wensen hem alle sterkte en hopen hem weer snel terug te zien in de radiostudio.’

