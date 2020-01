Olcay heeft haar trouwjurk al uitgezocht

De liefde lijkt er vanaf te spatten tussen Olcay Gulsen en Ruud de Wild. De twee waren onlangs nog samen aan het genieten van een vakantie in Zuid-Afrika. Nu lijkt het erop dat Olcay al helemaal klaar is voor volgende, grote stap. Maar is Ruud dat ook?

Bruidsjurk

Op Instagram deelt Olcay een foto waarop ze in een bruidsjurk te zien is. Volgers reageren enthousiast op de foto en vermoeden dat dit betekent dat ze in het huwelijksbootje zal stappen met Ruud. Maar de Radio-DJ lijkt hier zelf nog niet van op de hoogte te zijn. “Euhhhhhhhhhhh heb ik iets gemist???????”, schrijft hij onder de foto. Daarna reageert hij nogmaals met: “Het staat je trouwens wel”.



Lees ook: Ruud de Wild heeft geen geheimen voor vriendin Olcay Gulsen

Schijn bedriegt

De foto is niet wat het lijkt. Olcay is namelijk samen met presentatrice Sandra Schuurhof op pad gegaan voor het nieuwe programma ‘Hart van Oranje’, waarin Sandra een kijkje geeft in het dagelijks leven van de Oranjes. De twee hebben dus bruidsjurken gepast voor dit programma. Maar waarom? Dat zullen we in de uitzending pas te zien krijgen.



Mogelijke bruiloft

Aan RTL Boulevard lieten Olcay en Ruud eind vorig jaar weten dat de vonk écht is overgeslagen, nadat ze eerst een paar maanden uit elkaar zijn geweest. “Dit is de allerleukste vrouw die ik ooit ontmoet heb”, aldus de radio-dj.

Ze hintten zelfs al op een mogelijke bruiloft. Toen het onderwerp ‘trouwen’ werd aangesneden, gaf Olcay een opmerkelijk antwoord. “Ruud is al drie keer verloofd geweest, ik ben al drie keer verloofd geweest. Misschien is in dit geval wel vier keer is scheepsrecht.” Haar geliefde vult aan: “Ik wil het wel.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Instagram, Story | Beeld: Peter Smulders