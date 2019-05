Olcay reageert op felle discussie RTL Boulevard: ‘Ik voelde me heel slecht’

Zonder er zelf bij te zijn, was Olcay Gulsen afgelopen vrijdag hot topic in RTL Boulevard. Gisteren kwam de presentatrice en voormalig mode-ontwerpster op de felle discussie terug.

Op vrijdag 3 mei werd bekend dat Olcay Gulsen RTL verlaat voor Talpa (who’s next?) én liet journalist Mark Koster van RTL Z in de uitzending van RTL Boulevard weten dat ze het faillissement van haar bedrijf SuperTrash niet helemaal netjes zou hebben afgehandeld. Volgens Peter R. de Vries, wiens zoon Royce de Vries als advocaat de belangen van Gulsen behartigt, was dat laatste klinkklare onzin – en dat liet hij ook duidelijk blijken. Met een felle discussie tussen de heren als gevolg.

Ongewild geroast

Olcay zelf had nog niet gereageerd op de commotie, tot gisteravond. ‘Ik werd natuurlijk afgelopen vrijdag ongewild geroast tijdens de uitzending op basis van anonieme bronnen,’ vertelt ze.

De presentatrice blijft erbij dat ze met de beste intenties heeft gehandeld tijdens het faillissement van SuperTrash. ‘Ik heb keihard gewerkt en altijd naar eer en geweten gehandeld. Dus ik zie dan ook het onderzoek van de curator met veel vertrouwen tegemoet.’

‘Maar je voelde je natuurlijk ook heel slecht?’, vroeg Beau van Erven Dorens. Olcay reageert: ‘Ik voelde me heel slecht en ook teleurgesteld. Maar ik wilde ook niet dat het overschaduwt wat ik allemaal heb gedaan de afgelopen jaren. RTL zit gewoon in mijn hart en daarom vond ik het ook een beetje karaktermoord.’

