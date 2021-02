Soms kan het slechtste advies leiden tot de beste levenslessen. In het geval van Oliva Wilde al helemaal. De actrice-turned-director besloot zich na het zoveelste slechte carrière advies niet langer te laten beïnvloeden door de meningen van anderen, en doet vanaf nu haar eigen ding.

Ze laat weten tegenwoordig juist precies het tegenovergestelde te doen dan wat mensen haar adviseren.

Slecht advies

Aan Variety laat Olivia Wilde weten dat iedere keer dat ze wél naar anderen luisterde, dit averechts werkte. Het advies ging meestal tegen haar eigen gevoel in, waardoor ze geregeld verkeerde beslissingen nam in haar rol als director. Een van die adviezen was dat ze minstens drie keer ruzie moest hebben op de set op gerespecteerd te worden. ‘Dit herstelt je macht en herinnert iedereen eraan dat jij de leiding hebt’, drukte een bekende acteur haar op het hart.

‘No a–holes beleid’

Olivia Wilde realiseerde zich al snel dat dit niet bij haar past. ‘Dat is het tegenovergestelde van mijn werkproces. En dat wil ik niet’, aldus de actrice. En dus introduceerde ze haar zogenoemde ‘no a–holes beleid’, onder meer bedoeld om een ​​meer harmonieuze, gelijkwaardige en inclusieve werkomgeving te creëren. ‘Het plaatst iedereen op hetzelfde niveau”, legt Olivia uit.

Geen hiërarchie

Ook verwijderde Olivia de hiërarchie van de set, en zet ze acteurs en crewleden op dezelfde plek. ‘Acteurs worden altijd op een voetstuk geplaatst en aangepakt met zijden handschoentjes. Terwijl het juist goed is om ze meer bij elkaars werk te betrekken. Acteurs hebben baat bij weten hoe het eraan toegaan achter de camera’, benadrukt ze.

Niet langer lijden

Tot slot maakt ze met haar briljante beleid korte metten met het idee dat kunst gepaard moet gaan met onrust en lijden. ‘Het betekent dat niemand zich ongemakkelijk hoeft te voelen. En het betekent dus níet dat ik je constant aan mijn leiderschap op de set moet herinneren. Iedere acteur weet écht wel wie de director is’, besluit ze haar relaas.

