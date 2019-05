Om in te lijsten: Anouk deelt zeldzame romantische foto met liefde Dominique

‘Met al mijn liefdes in de Efteling.’ Dat is op zichzelf al een heel zoete uitspraak, maar helemaal als je beseft dat ‘ie van de immer stoere Anouk komt. De zangeres is alweer een aantal jaar samen met de twintig jaar jongere Dominique Schemmekes en deelt een hoteldebotel kiekje op Instagram.

Op de foto is te zien hoe Anouk en haar vriend elkaar stevig vasthouden. ‘Al mijn liefdes’ is natuurlijk niet alleen een verwijzing naar Dominique, maar ook naar haar zes kids: Benjahmin (16), Elijah (14) Phoenix (13), Jesiah (8), Sion (4) en Jelizah Rose (2), bezocht

Geluk

Fans van Anouk kunnen niet ophouden over de liefde die duidelijk van de foto afspat. ‘Geweldig meid, koester die momenten,’ reageert iemand. Een ander schrijft: ‘Ik vind jou zo’n fijn oprecht mens. Ik gun jou al het geluk van de wereld.’

Bijzondere ontmoeting

Anouk en Dominique hebben elkaar op een bijzondere manier ontmoet. Hij de basketbalcoach van haar zoon, zo ontdekte ze via Instagram. ‘Op een gegeven moment zag ik op de Instagram van mijn zoon een zekere Dominique reageren en ik dacht: ‘Wie is dat?’. ‘Nou,’ zegt mijn zoon, ‘dat is mijn coach.’ Ik dacht: jeetjemina, dat is een stuk,’ vertelde ze eerder. ‘Ik ga nog wel wat vaker kijken!’ En de rest is geschiedenis. Samen hebben de twee een dochtertje, genaamd Jelizah Rose, dat in 2016 ter wereld kwam.