Om te janken: 6 films waarbij je het sowieso niet drooghoudt

Winterdip of niet: een potje janken bij een goeie film is (op z’n tijd) héérlijk. Heb jij wel zin in een flinke tranentrekker? Bij deze zes films gaat dat sowieso lukken.

1. The lion king

De tijdloze Lion King hoort zeker bij dit lijstje. Kleine Simba wordt ooit koning van het rijk, maar dat valt niet zo lekker bij Musafa’s broer Scar. Hij bedenkt een sluw plan om de Leeuwenkoning te vermoorden en jaagt arme Simba weg. Als dit niet je hart breekt, dan heb er geen! Voor alle fans van de film is er goed nieuws: je kunt binnenkort de muziek van The Lion King live meemaken in Amsterdam. Supertof!

2. The last song

Gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Sparks. Om die reden alleen al moet je verwachten dat je het niet droog houdt. In The Last Song zien we Miley Cyrus als Veronica, een opstandige tiener die voor de zomer – tegen haar wil in – bij

haar vervreemde vader moet verblijven, in een klein zuidelijk stadje aan het strand. De film is voorspelbaar: het draait om familie, liefde, ziektes en muziek.

3. A star is born

Misschien wel een van de populairste films van het jaar: A star is born. Het gaat niet zo goed met country-ster Jackson Maine (Bradley Cooper), totdat hij tijdens een avondje uit een onbekend talent genaamd Ally (Lady Gaga) ontdekt. Ze hebben meteen een klik en hij neemt haar mee op tour. De film laat de harde realiteit van de muziekindustrie zien, wat vaak achter de schermen gehouden wordt. Met de plottwist aan het einde kunnen we je verzekeren dat je een traantje wegpinkt. Bradley Cooper en Lady Gaga gaan met deze film in ieder geval voor oscargoud.

4. The fault in our stars

Wat is verdrietiger dan twee zieke tieners die verliefd worden op elkaar? Het was een megahit onder jongeren in 2014. In de film maken we kennis met Hazel Grace Lancaster, een meisje met ongeneesbare longkanker. Ze gaat naar een praatgroep voor jongeren met kanker, waar ze de charmante Augustus Waters ontmoet. Het verhaal is zowel hartverwarmend als -verscheurend. Met dialogen die intens, verdrietig, mooi, en soms keihard zijn! Bekijk ook welke nieuwe films en series naar Netflix komen in december.

5. Me before you

Soms is het einde van een film zo hartverscheurend, dat je er jaren later nog steeds aan denkt! Dat ga je krijgen bij Me Before You. Het verhaal gaat over Louisa, die in een afgelegen Engels dorpje woont. Ze verandert van baan en wordt de verzorger van Will, een rijke bankier die na een ongeluk verlamd raakt. Zijn wens is om zijn leven te beëindigen, omdat hij niks meer zelf kan doen. Toch ontstaat er een band tussen hen die hij niet zag aankomen.

6. Hachi: a dog’s tale

Deze ontroerende film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal. Op een dag ziet Parker Wilson een hond op het treinstation en neemt hij hem mee naar huis, om zijn baasje te vinden. Er ontstaat een mooie vriendschap tussen de hond en Parker. De trouwe hond brengt hem dagelijks naar het station en wacht hem weer op. Als Parker op een dag niet terugkomt, blijft Hachi alsnog elke dag op hetzelfde tijdstip terugkomen om hem op te wachten. Wij huilen nu al!

Bron: Superguide

