Belgisch OM eist twee jaar cel tegen Imanuelle Grives voor drugshandel

Het Openbaar Ministerie in België eist twee jaar cel tegen Imanuelle Grives. Daarnaast wordt haar een boete van duizend euro opgelegd.

Imanuelle Grives (34) stond vandaag terecht bij de rechtbank in Antwerpen. De Nederlandse actrice werd 21 juli opgepakt voor drugshandel op Tomorrowland. Volgens het Belgische Openbaar Ministerie had ze xtc-pillen, MDMA, cocaïne en ketamine in haar bezit. Op haar logeeradres werden nog meer drugs gevonden, zoals amfetamine, GHB en cannabis.

Imanuelle heeft huilend haar spijt betuigd voor de rechtbank in Antwerpen. Aan het eind van de rechtszaak tegen haar zei de actrice in haar laatste woord dat ze zich roekeloos had gedragen, met ernstige gevolgen voor haarzelf en voor de mensen om haar heen.

Niet voor film

Imanuelle had de grote hoeveelheid drugs op zak omdat ze wilde experimenteren. Niet per se in verband met een rol, zoals ze eerder had verklaard, maar om de spanning op te zoeken. Ze gebruikte zelf zowat alle verdovende middelen die er op de markt te verkrijgen zijn en was veel aan het feesten. ‘Feesten en acteren waren voor mijn cliënte de manier om vrijheid te ervaren’, verklaarde haar advocaat donderdag in de rechtbank in Antwerpen.

Na de rechtszaak, die krap een uur duurde, wilden de actrice en haar advocaat geen vragen beantwoorden. Ze liepen snel naar buiten en probeerden een horde journalisten te ontwijken.

Borgsom

Imanuelle werd samen met twee vriendinnen aangehouden, maar de actrice heeft later gezegd dat zij alle verantwoordelijkheid op zich neemt. Het drietal werd bij de ingang van het festival opgepakt toen een drugshond aansloeg op de drugs die ze bij zich hadden. Imanuelle had de drugs onder meer verstopt in een pruik.

Ze werd in afwachting van haar proces in september vrijgelaten uit voorarrest na betaling van een borgsom van 5000 euro.

