OMG: déze BN’er koppels doen mee aan ‘Temptation Island VIPS’!

Onlangs werd het groots aangekondigd tijdens de finale van Temptation Island 2018: er komt een VIP-editie! Meteen werd er volop gespeculeerd over welke bekende Nederlanders het aan zouden durven om de ultieme relatietest aan te gaan en een mysterieuze teaser gaf hints weg over het eerste koppel. Vandaag weten we eindelijk meer.

Stelletje durfallen

Op de website heeft RTL Boulevard zojuist alle namen van de koppels onthuld die hun opwachting maken tijdens het allereerste seizoen van Temptation Island VIPS. Ze hebben zo goed als allemaal ervaring met reality-tv en één koppel heeft zelfs al eens eerder meegedaan aan het beruchte programma.

Apart van elkaar in het bubbelbad?

Niemand minder dan Donny Roelvink (die in De Roelvinkjes: Dave en Donny doen zaken definitief uit de schaduw van zijn broer stapte) en zijn vriendin Amijé durven het aan om hun relatie voor het oog van de camera te testen. De twee kennen elkaar al van de basisschool en zijn sinds twee jaar samen. Ze hebben naar eigen zeggen een goede, stabiele relatie zonder echte verplichtingen. Toch kunnen de twee voor interessante televisie gaan zorgen, want hoewel Amijé goed om kan gaan met de aandacht die Donny van andere vrouwen krijgt, is Donny behoorlijk jaloers aangelegd.

Déjà vu

Koppel nummer twee was helemaal nog niet zo lang geleden te zien in de ‘gewone’ variant van het programma. Niels en Rosanna, die in Temptation Island 2017 voor loeihete televisie zorgden, hebben besloten om opnieuw de ultieme relatietest te ondergaan. Nadat zowel Niels als Rosanna beiden enorm de fout in gingen in het resort, kwamen de twee er tóch als stel uit. Desondanks lijkt het vertrouwen nooit meer te zijn geworden wat het was, want met hun nieuwe deelname lijken ze elkaar opnieuw te willen bewijzen dat ze heus wel trouw kunnen zijn.

Van Utopia naar paradise

Stel nummer drie leerde elkaar kennen in de SBS-realityshow Utopia; Ruud en Rowena. Zij zijn nu ruim een jaar samen en hoewel Ruud zichzelf omschrijft als een ‘trouwe hond’, bestaan daar bij anderen toch twijfels over. Houden hij en Rowena het twee weken lang zonder hun geliefde vol?

Eh… wie?

Het allerlaatste koppel wekt (in ieder geval bij ons) enigszins verwarring. We hebben namelijk géén idee wie Stefano en Gelina zijn. RTL Boulevard schrijft dan ook letterlijk dat de twee ‘niet bekend zijn bij het grotere publiek’. Waarom ze dan deelnemen aan een VIP-editie begrijpen we niet helemaal. Ze leerden elkaar in ieder geval anderhalf jaar geleden kennen op een feestje. Stefano is in het begin van hun relatie de mist ingegaan, maar sinds Gelina hem dat vergeven heeft, gaan ze behoorlijk steady. De vraag is natuurlijk of beiden de enorme verleidingen waar ze op Temptation Island aan blootgesteld worden óók kunnen weerstaan.

Voorspelling: abonnementenstorm

Het nieuwe seizoen, dat door Yolanthe Sneijder-Cabau en Kaj Gorgels gepresenteerd zal worden en niet in Thailand, maar in Mexico is opgenomen, is vanaf 7 juni enkel en alleen te zien op Videoland. Het wachten is nu op de bekendmaking van de verleiders en verleidsters. Zouden daar ook oude bekenden en misschien zelfs wel VIPS tussen zitten? We wachten met spanning af en houden je van al het Temptation Island-nieuws op de hoogte!

