OMG! Destiny’s Child maakt een comeback tijdens Coachella

Dit weekend staat weer in het teken van muziekfestival Coachella in de Colorado woestijn in Amerika. Elk jaar kunnen bezoekers rekenen op een spektakel en dat is dit jaar niet anders. Gisteravond bereikte het festival haar hoogtepunt met het optreden van Beyoncé. Queen B was echter niet alleen: het publiek kon genieten van een reünie van Destiny’s Child.

Eerst schitterde Beyoncé solo met ook gastoptredens van haar man Jay-Z en zusje Solange. Toen fans dachten dat het niet beter kon, deed onze Queen B er nog een schepje bovenop. Als totale verrassing verschenen Kelly Rowland en Michelle Williams op het podium voor een Destiny’s Child reünie.

Destiny’s Child op Coachella

Samen zongen Bey, Kelly en Michelle een paar van hun tophits, waaronder Say My Name, Lose My Breath en Soldier. En we moeten zeggen: dit is toch wel een kleine droom die uitkomt. Bekijk hier zelf een deel van het power-optreden:

Langverwachte show

De laatste keer dat Destiny’s Child optrad, was vijf jaar geleden in 2013 tijdens de halftime show van de Amerikaanse Super Bowl.

Fans keken al lang uit naar het optreden van Beyoncé. Vorig jaar zou de zangeres al de hoofdact zijn van Coachella, maar wegens haar zwangerschap moest ze haar optreden toch afzeggen. Beyoncé is de eerste zwarte vrouw die als hoofdact optreedt op het festival.

Een bericht gedeeld door Beyoncé (@beyonce) op 15 Apr 2018 om 12:49 (PDT)

Bron CNN | Beeld Getty