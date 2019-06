OMG, Dua Lipa en Chris Martin zoenend gespot

Die hadden wij niet zien aankomen. Dus Lipa en Chris Martin zijn zoenend gespot. Beide zangers waren dit weekend op te vinden op het muziekfestival Glastonbury en volgens bronnen hadden ze het ‘mega gezellig’.

“Zodra Chris haar zag, was hij om en week hij de rest van de avond niet van haar zijde”, vertelt een insider. Dua zelf vond het blijkbaar ook erg leuk, want er was zelfs een ‘meet the parentsmomentje’. Na heel wat geklets werd het stel onderweg naar de bar uiteindelijk zoenend gespot. Twee jaar geleden werden de twee toen ook al zo samen gezien.

Bron: The Sun | Beeld: GettyImages