OMG: het nieuwe seizoen van ‘Riverdale’ staat déze al datum op Netflix

“Archie heeft groot nieuws en daar heeft hij niet eens organen voor hoeven verhandelen”, schrijft Netflix op Instagram. “Op 10 oktober begint seizoen 4 van Riverdale.”

Het vierde seizoen van Riverdale trapt af met een eerbetoon aan Luke Perry. Deze acteur overleed afgelopen maart op 52-jarige leeftijd aan een beroerte. De eerste aflevering van het seizoen is gewijd aan Luke en heeft de toepasselijke titel ‘In Memoriam’.

Roberto Aguirre-Sacase, schrijver van de serie, schrijft op Twitter: “Waarschijnlijk de belangrijkste aflevering van Riverdale die we dit jaar, of misschien wel ooit, zullen maken. Een eerbetoon aan onze verloren vriend. Dankbaar voor deze mogelijkheid om Luke & Fred te eren.”

Probably the most important episode of #Riverdale we’ll do this year, if not ever. A tribute to our fallen friend. Thankful for this opportunity to honor Luke & Fred. ❤️🏆💎👨🏻‍💻 pic.twitter.com/MH7xOjNyDu

— RobertoAguirreSacasa (@WriterRAS) June 19, 2019