OMG: Kylie zet tattoo bij vriendje Travis Scott

Het bewijs dat je voor altijd bij elkaar blijft? Als het aan Kylie Jenner en vriendje Travis Scott ligt is dat een tatoeage. Ter ere van zijn 28 verjaardag mocht Kyle een tattoo op de arm van haar lover zetten. Nu maar hopen dat de liefde even eeuwig is, als die tatoeage.

JonBoy een bekende tattoo-artist uit LA maakte een Instagram van het happy koppel. Zelf ging Kylie ook op de stoel zitten. Fans denken dan ook dat het weer gaat om matching tattoo’s. Het stel liet namelijk al eerder beide een vlindertje op hun enkel zetten, #couplegoals.

Veel te vieren

Kylie ging all out om de verjaardag van de rapper te vieren. Zo hing er midden in Hollywood een billboard met felicitaties voor de rapper, huurde ze een bioscoop af zodat het stel samen Avengers Endgame kon kijken en liet ze op Instagram weten nog een kindje te willen met de rapper.

Bron: RTL.nl | Beeld: GettyImages, Instagram