Omg: dit meisje veranderde in Shrek door het gebruiken van een zelfbruiner

Bruin worden willen we allemaal wel (handen in de lucht voor iedereen die nu in het zonnetje zit te bakken). Helaas gaat het natuurlijke bruiningsproces niet zo snel, waardoor bronzers en self-tan middeltjes een uitkomst kunnen bieden. Dat moet de 20-jarige Danni Bruce uit Nottingham ook gedacht hebben, alleen ging het bij haar een, eh, beetje mis.

Danni probeerde een goedkope zelfbruiner uit en dat verliep niet geheel vlekkenloos. Na het aanbrengen van slechts één laagje, werd haar huid donkerbruin en – ja, dit lees je goed – groen gekleurd. Wát een horror!

Shrek

Het Engelse meisje beschrijft zichzelf als een echte liefhebster van zelfbruiners, maar in het vervolg is ze wel wat voorzichtiger bij het uitkiezen van een nieuw product. Ze smeerde een laagje van haar bronzer over haar lichaam en binnen vijf minuten kleurde haar huid groen waardoor ze ‘op Shrek lijkt’.

Aan de Daily Mail vertelt Danni dat ze haar huis niet durfde te verlaten: ‘Ik had een zenuwinzinking. Ik keek in de spiegel en mijn hele borst was groen. Ik sloot me op in mijn kamer en droeg alleen nog maar een capuchon en lange mouwen.’ Tja, heel begrijpelijk.

Als waarschuwing plaatste ze een foto van haar gefaalde experiment op Facebook. Al gauw werd Danni vergeleken met Shrek, de Hulk en de Grinch (wat stiekem ook wel heel grappig is). Hopelijk kan ze er ooit zelf om lachen.

Bron: Daily Mail | Beeld: Facebook/Danni Bruce