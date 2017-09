Omgekeerde eyeliner is de nieuwste trend in beautyland

Net wanneer we dachten dat het niet gekker kon op beautygebied, wordt er weer iets nieuws verzonnen. De nieuwste make-uptrend is omgekeerde eyeliner. Wait, what?

Bij deze trend trek je het lijntje boven je ogen niet van binnen naar buiten, maar van de buitenkant, naar de binnenkant van je oog. Inderdaad: andersom dan dat we gewend zijn. Het ziet er een beetje vreemd uit, maar als je bedenkt hoe lastig het zetten van een lijntje überhaupt al is, is het wél heel knap gedaan.

De omgekeerde eyeliner zien we veelvuldig terug in onze Instagramfeed. Wat vind jij van de trend?

