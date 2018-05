Laten we even eerlijk zijn: voor een kwalitatief goede tas betaal je al gauw de hoofdprijs en dat kunnen we ons niet altijd permitteren. Althans, ik in ieder geval niet. Daar moet ik ook nog eens bij zeggen dat ik mijn geld liever aan andere dingen uitgeef. Aan kleding, schoenen, make-up en vooral aan lekker eten. Toch is zo’n tas wel super handig en hij kan net het puntje op de i van je outfit zetten.

JUST LET ME SHOP AND NO ONE GETS HURT

Dat je voor een goede tas een wat hogere prijs betaalt, betekent natuurlijk niet dat er geen budget opties zijn. Ook iets goedkopere tassen kunnen jaren meegaan en zien er net zo fancy uit. Bovendien vind je bij veel modeketens knappe replica’s van bekende designermerken. Perfect! Het is vaak wel even speuren, wil je een leuke, aparte én kwalitatief redelijke tas tegen het lijf lopen. Geen zorgen, ik help je een handje. Vandaag verzamelde ik negen heel leuke tassen uit de shop met een prijskaartje onder de €30. En eerlijk, dat is niet duur voor een tas, toch? Of je nu een clutch zoekt, een simpele schoudertas of een hippe strandtas, we’ve got it all. Ondertussen spaar ik nog even door voor een Chloé Faye Bag of een (vintage) Chanel tas. Happy shopping!