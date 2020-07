Kijkers begrijpen niets van keuze Bachelorette-Gaby: ‘Hoe kan je die twee nou wegsturen!?’

Gisteren verscheen alweer de tiende aflevering van ‘De Bachelorette’ op Videoland. Daarin was te zien hoe Gaby Blaaser twee van de vier – de helft dus! – overgebleven mannen naar huis stuurt. Mega spoiler voor als je nog niet gekeken hebt: Gaby stuurt Jethro en Jordy naar huis!

Dat betekent dat ze Joey en Niek allebei uitkiest voor de 24-uurs date. En dat zorgt voor veel verontwaardiging op social media. Volgens veel kijkers van het programma heeft onze Gaab toch echt de verkeerde twee naar huis gestuurd. Met name Jethro krijgt veel bijval.

Een greep uit de reacties:

Gaby is wel echt een dramaqueen hoor. Iemand zijn woorden zijn door een ander verdraaid en meteen zijn Gaby’s gevoelens voor hem compleet verdwenen. Wat een domme keuze in de laatste aflevering. 😑 #debachelorette #bachelorette pic.twitter.com/6rYjDgtsRw

Ik gun elke vrouw een Jethro in hun leven. Al is het maar 1 keer. Zodat ze iig kunnen meemaken hoe het ook kan zijn 😉 #debachelorette

De enige man die niet over Gaby praat alsof ze een troffee is die hij wel even binnenhengelt verdient haar ook echt. En dat is er maar één #debachelorette pic.twitter.com/EPIdfxCnV1

— Vera Camilla (@veracamilla) July 15, 2020