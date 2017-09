‘Onbekende’ Nederlanders Carlos en Imke over Expeditie Robinson: ‘Het afvegen, dat is wel een dingetje’

Naast vijftien bekende Nederlanders, doen er dit jaar ook vier onbekende Nederlanders mee aan Expeditie Robinson. Wij spraken met Carlos Platier Luna (23) en Imke Wieffer (25) over naar het toilet gaan op het eiland, het mediacircus en hun voorbereiding.

Van de duizenden aanmeldingen zijn jullie gewoon door de selectie heen gekomen. Wat tof!

Carlos: ‘Het is nog steeds onwerkelijk. Ik denk dat het pas binnen gaat komen als de eerste afleveringen op tv te zien zijn, en ik misschien reacties krijg van buitenaf. Dat ik dan pas besef dat ik het heb meegemaakt. Ik had nooit gedacht dat ik écht mee zou doen. Nooit. Ik wilde wel heel graag, en doordat mijn vriendin vond dat ik het ook echt moest doen, heb ik me opgegeven. Toen ik na een dag zo’n 1000 likes had, dacht ik: nu ga ik ervoor ook.’

Imke: ‘Het is heel makkelijk om je op te geven, maar dat betekent nog niets. Mijn vriend zei de hele tijd al dat ik een goeie kans zou maken, en tijdens de selectiedagen begon ik dat zelf ook steeds meer te geloven. Mede omdat mijn moeder (Bernadet Wieffer deed in 2006 mee, red.) ook ooit heeft meegedaan aan het programma.’

Heb je veel tips van je moeder gehad?

Imke: ‘Ik kreeg vooral veel praktische tips van haar. Hoe zorg je dat het vuur ’s nachts aan blijft? Hoe zorg je dat je hoog en droog slaapt? Hoe bouw je een hut?’

Wat vinden jullie van het hele mediacircus eromheen?

Carlos: ‘Het valt mij alles mee. Je ziet dat de BN’ers het meer gewend zijn, maar je weet van tevoren dat het zo hectisch is. Ik vind het alleen moeilijk dat je niet alles mag zeggen wat je weet en wat je hebt meegemaakt. Verder is het alleen maar leuk.’

We hebben net de eerste aflevering bekeken. Hoe was het om jezelf terug te zien?

Imke: ‘Ik vond het een heel mooie uitzending. Het is heel leuk om de verschillen tussen de kampen te zien, maar ik vind het wel gek om jezelf terug te zien. En te horen: mijn accent, haha.’

Carlos: ‘Het is wel wennen. Maar ik had na twintig minuten al niet meer door dat de camera er was. Dus ik ben gewoon echt mezelf.’

Imke: ‘Daar moet je je wel een beetje voor kunnen afsluiten. Aan het begin vond ik dat wel wennen hoor.’

Hoe was om met die bekende Nederlanders op een eiland te zitten? Je hebt misschien al een bepaald beeld van sommigen.

Imke: ‘Samen met Marlé en Herold (de andere onbekende Nederlanders, red.) zijn we vanaf Schiphol naar de Filipijnen gereisd. We hadden geen idee wie er nog meer mee zouden doen en hebben lang in onwetendheid gezeten. Het is trouwens nog maar de vraag of we ze überhaupt wel leren kennen…’

Carlos: ‘Ik weet inderdaad niet of we dat mogen zeggen. Nu kennen we ze natuurlijk wel. Maar daar merk je niks van hoor, dat ze bekend zijn.’

Hoe is het eilandleven jullie bevallen?

Carlos: ‘Het was echt niet normaal. Al je emoties worden zo erg uitvergroot. Als je je rot voelt, voel je je ook echt rot. Als je je goed voelt, voel je je ook echt heel goed. En als je iets kwijt moet, moet dat er ook echt even uit. Gelukkig had ik daar Imke voor.’

Imke: ‘Je zit continu bij elkaar. Je doet alles met elkaar, zelfs scheten laten. Als je een collega bijvoorbeeld niet zo erg mag, is dat heel anders. Dan ga je naar huis en zie je diegene even niet. Daarom hebben we direct tegen elkaar gezegd dat als er iets is, je dat in de groep moet gooien en moet uitspreken, zodat er geen vervelende complotjes of iets ontstaan. We hebben daar wel een weg in gevonden, om de balans in het kamp te houden.’

Wat vonden jullie het zwaarste van de expeditie?

Carlos: ‘Het hele tactische spel. Kan je bepaalde mensen wel of niet vertrouwen? Op wie ga je stemmen? Wat ik achteraf heel irritant vond is dat je nergens lekker kon zitten. Je bent constant aan het hangen, dat is niet chill. Dit voelde ik overigens pas toen ik terug was in Nederland en ik lekker op de bank zat, dan ga je dat echt weer waarderen. Qua eten vond ik het niet zo heel zwaar, daar bereid je je op voor.’

Imke: ‘Ik had me op het allerzwaarst voorbereid. Dat ik ontzettend honger zou lijden, dat het zomaar zou kunnen dat ik in m’n eentje in een grot gedropt zou worden. Omdat je geen contact hebt met thuis, kon ik me makkelijk afsluiten voor alles wat je daar wel hebt en hier niet. Op vakantie ben je bijvoorbeeld nog met iemand aan het WhatsAppen en zie je foto’s van elkaar. Dat is tijdens Expeditie Robinson niet het geval. Hier is hier, en daar is daar. Je weet hoe lang de expeditie maximaal kan duren, daar ga je vanuit en verder zie je het wel.’

Je hebt geen douche, geen wc en kan je tanden niet poetsen op het eiland. Konden jullie daar goed mee omgaan?

Carlos: ‘Het is net zoals met de camera, ook daar wen je binnen een dag aan. Je eet geen suikers, dus tandplak is binnen twee dagen verdwenen. Ook met naar de wc gaan of het omkleden had ik geen problemen. Je weet ook dat het zo gaat zijn.’

Imke: ‘Ik vond het wel heel vervelend dat ik m’n tanden niet kon poetsen. En het was lastig dat ik mijn haar niet kon kammen, het gaat continu in de knoop. Ik heb de hele expeditie een knot in mijn haar gehad. Tja, en als je moet plassen dan ga je gewoon. Daar heb ik echt geen moeite mee gehad.’

Carlos: ‘Het afvegen, dat is wel een dingetje. Er is in de jungle gewoon niets om dat mee te doen.’

Imke: ‘Gewoon je behoefte doen, en daarna de zee in.’

Hoe hebben jullie je voorbereid?

Imke: ‘Van mijn zus en zwager kreeg ik het survivalhandboek SAS en ik had natuurlijk de tips van mijn moeder. Ik heb niet extra getraind. Meer spierkracht zorgt ook voor meer verbranding, ik heb juist extra reserves aangelegd. Verder heb ik mijn gevoel gevolgd en geprobeerd zoveel mogelijk bij mezelf te blijven. We gaan zien of dat gelukt is, haha.’

Hebben jullie tips voor anderen die naar een onbewoond eiland gaan?

Imke: ‘Ga uit van het ergste. En zorg dat je de kist van Robinson hebt, haha. Wij hadden best wel wat materiaal, als je dat hebt krijg je best veel voor elkaar. Anders wordt het knap lastig.’

Carlos: ‘Bereid je voor op het zwaarste. Het is echt gigantisch zwaar, als je denkt dat het nog zwaarder is dan dat, kun je het aan. En zorg dat je je humor blijft houden. Neem niet alles te serieus.’

Expeditie Robinson is vanaf donderdag 7 september wekelijks te zien bij RTL 5.

Beeld RTL