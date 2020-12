Onbewuste opmerkingen die pijn doen: ‘Je ziet er helemaal niet gay uit!’

Nee, geen zweverige motivatie quotes. Het Instagramaccount @veelgehoord plaatst echte quotes. Uitspraken die mensen – zoals de naam al doet vermoeden – veel horen. Te veel. Want het zijn geen leuke quotes, maar (soms niet zo bedoeld) kwetsende zinnen of vragen.

Het account is dan ook gericht op bewustwording: ‘Samen maken we mensen bewust van wat ze zeggen.’ Een breed scala aan onderwerpen komt voorbij, zoals de opmerkingen die veel niet-witte Nederlanders of mensen uit de LGBTQ+ community te horen krijgen. Met meer dan 54.000 volgers laat dit account maar weer zien hoe belangrijk het is dat dit bespreekbaar wordt gemaakt. Hieronder vind je een aantal posts van @veelgehoord over verschillende onderwerpen.

Racisme

De oprichter van het account – die graag anoniem wil blijven – vertelt aan funx.nl waar het idee vandaan kwam. Hij of zij zag veel racistische filmpjes op Facebook en besloot op te schrijven welke opmerkingen hij of zij zelf vaak hoort als niet-witte Nederlander. Omdat het om veel opmerkingen ging, besloot de oprichter er een nieuw account aan te wijden. En zo was er @veelgehoord. Het account werd in no time populair, vooral door herkenbaarheid.

‘Wat praat je goed Nederlands!’

‘En jij bent zeker de schoonmaakster?’

‘Kan je wel goed zien met die ogen van je?’

LGBTQ+

‘Je ziet er niet gay uit.’

‘Als je er maar niet mee te koop loopt.’

Depressie

‘Iedereen heeft problemen.’

‘Weet je wat je eens zou moeten proberen? Yoga!’

Vrouwen

‘Tsja, je vraagt er ook wel om met die kleding.’

‘Ze zal het wel hebben uitgelokt.’

‘Hoe kan het nou dat jij nog single bent?’

Tekst: Naomi Zonnebelt

Bron: FunX en @veelgehoord