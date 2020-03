Ondanks alles: Teen-Mom Jenelle toch wél weer terug bij ex-man

Jenelle uit Teen Mom beweerde eerst nog bij hoog en laag dat ze héus niet terug was bij haar ex-man. Toch lijkt alles vergeten en vergeven: in een nieuwe video op YouTube kondigt ze aan het weer samen te willen proberen.

En dat terwijl David absoluut geen lieverdje is. Zo doodde hij de puppy van het gezin – ‘Ik schoot de hond dood door mijn gedragsprobleem’ – en gingen er geruchten dat hij zowel Jenelle als de kinderen zou mishandelen. En zo zijn er nog veel meer ‘what the f*ck’-momenten.

Jenelle ex-man

Op 31 oktober vorig jaar kondigde Jenelle haar scheiding aan, zes maanden nadat bleek dat David hun hond had doodgeschoten. Sindsdien werden de twee regelmatig samen gespot in Nashville, maar dit zou dus puur vriendschappelijk zijn. Die friendzone heeft-ie verlaten, want Jenelle kondigt aan weer samen te zijn met haar ex. Ze laat weten op YouTube: ‘Ja, we hebben besloten om het weer te proberen en we pakken het rustig aan.’

Nooit mishandeld

Jenelle vervolgt: ‘Er is veel veranderd. Even voor de duidelijkheid, David heeft de kinderen nooit mishandeld en mij ook niet.’ Toch liepen sommige ruzies wel uit de hand met haar ex-man, zo geeft ze toe. ‘De reden dat ik terug naar huis ben gegaan en besloot mijn relatie te redden, is omdat ik mijn gezin wil behouden.’ Jenelle Evans en David Eason hebben samen hun driejarig dochtertje Ensley. Daarnaast heeft Jenelle nog twee zoons: de tienjarige Jace met Andrew Lewis en de vijfjarige Kaiser met Nathan Griffith.

Best soepel

De hereniging was ook nog best praktisch. Jenelle: ‘Ik kon niet huur én een hypotheek blijven betalen. Daarom besloten we terug te gaan en het gaat best wel soepel.’ Aha. En ze weet ook wel waar het mis is gegaan. ‘Ik denk dat het zo slecht ging, omdat ik diep ongelukkig was en daarom moest ik eventjes afstand nemen. (…) Toen ik dat had gedaan, besefte ik dat ik dat niet wilde en mijn huwelijk wilde redden. (…) Ik wil dat de kinderen gelukkig zijn.’

