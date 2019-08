Onderzoek: het is treurig gesteld met ons zelfvertrouwen

Ondanks dat we op social media van de daken schreeuwen hoe we van onszelf (moeten) houden en dat we oh zo gelukkig zijn, met ons zelfvertrouwen staat het betreurenswaardig slecht. We geven onszelf net aan een zes.

Een marktonderzoeksbureau in België deed onderzoek hoe het gesteld is met de zelfwaardering van vrouwen. En ondanks, of misschien wel dankzij de positieve nood die we op social media laten horen, krijgt 59% het idee dat anderen een leuker leven leiden. Het picture perfect speelt ons parten. Bijna 80 procent van de vrouwen zegt zich niet te herkennen in vrouwen die ze in reclames zien. Dat maakt ook dat hoe hoger het BMI komt, het zelfvertrouwen keldert. Professor Patrick Luyten, hoogleraar psychologie aan de KU Leuven in België zegt hierover: ‘Wellicht omdat deze dames zichzelf het minst vaak tegenkomen in onze beeldencultuur. Kijk naar de grote ketens: de meeste merken gaan tot XL of XXL, maar die maten zie je nooit in de etalage. Bovendien leven we in een shamingcultuur, waarin we de illusie van het maakbare lichaam hooghouden.’

Ouder en wijzer

Opvallend is dat naarmate de leeftijd stijgt, we zekerder worden over onszelf. 18-24 jarigen scoren een onvoldoende op de zelfvertrouwen ladder, zij geven zichzelf een 5,7. Het cijfer stijgt na ons 55e levensjaar, waarop we onszelf bijna een 7 geven.

Dingen die helpen bij ons zelfvertrouwen zijn onze baan, hobby’s en vrienden. Maar vooral een levenspartner geeft ons zelfwaardering. ‘Naast je werk en je hobby’s zijn relaties de belangrijkste bron van zelfwaardering. De liefde geeft je het gevoel dat je er mag zijn zoals je bent, omdat je voor een bepaalde persoon de wereld betekent’, aldus Luyten.

Bron: HLN.be | Beeld: Unsplash