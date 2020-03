It’s in the genes: om deze reden leven vrouwen langer dan mannen

Dat vrouwen langer leven dan mannen was al een tijdje bekend. Dat we een steeds betere gezondheidszorg hebben en we massaal ouder worden speelt een grote rol. Maar uit nieuw wetenschappelijk onderzoek blijkt nu ook dat mannen niet alleen korter leven dan vrouwen vanwege hun gedrag. Het blijkt ook in onze genen te zitten.

LEES OOK:

Serena Williams start onderzoek naar de pay gap tussen mannen en vrouwen

In de wereld van de dieren bestaat er ook een verschil van levensduur tussen de mannetjes en de vrouwtjes. Hoewel bij mensen vrouwen langer leven dan mannen, is dat bij vogels en vlinders precies andersom.

Geslachtschromosomen

Waarom? Dat is afhankelijk van de geslachtschromosomen, schrijven onderzoekers van de Universiteit van New South Wales, Australië. Chromosomen bevatten DNA en bijna elk soort heeft twee geslachtschromosomen. Deze bepalen of het dier een mannetje of een vrouwtje is. Vrouwtjes hebben twee dezelfde geslachtschromosomen, die we X-chromosomen noemen (XX). Mannelijke zoogdieren hebben op hun beurt een X-chromosoom én een Y-chromosoom (XY), twee verschillende dus.

Grootschalig onderzoek

De Australische universiteit nam 229 diersoorten onder de loep en kwam tot de conclusie dat het geslacht met twee dezelfde geslachtschromosomen gemiddeld 17,6 procent langer leeft dan het andere geslacht met twee verschillende chromosomen. De vrouwtjes dus! Tussen de levensduur van het mannelijke en vrouwelijke geslacht waren grote verschillen te vinden. ‘Bij soorten als vlinders en vogels waar mannetjes twee dezelfde geslachtschromosomen hebben, leven de mannen gemiddeld 7,1 procent langer dan de vrouwtjes. Maar bij de meeste zoogdiersoorten waar vrouwen twee dezelfde chromosomen hebben, leven vrouwen gemiddeld 20,9 procent langer’, aldus de onderzoekers.

Kleine vooruitgang

Volgens verouderingsexpert David van Bodegom hebben andere factoren ook nog invloed op de levensduur. ‘De uitkomsten van het onderzoek zijn interessant, maar mannen en vrouwen verschillen op veel meer gebieden dan alleen chromosomen. Het is maar een kleine vooruitgang in onderzoeken naar veroudering’, vertelt hij aan RTL Nieuws. ‘Vrouwen gaan meer werken en mannen worden gezonder. De verschillen tussen de geslachten worden sowieso kleiner.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: RTL Nieuws | Beeld iStock