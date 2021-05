Sinds de moord op Sarah Everard in Londen twee maanden geleden, is er een hoop gebeurd op het gebied van bewustwording van seksuele intimidatie en agressie. Zo startte VIVA de campagne #appmealsjethuisbent en deden we, in samenwerking met 3Vraagt, onderzoek* naar seksueel grensoverschrijdend gedrag. En daar kwamen alarmerende cijfers uit.

Zo bleek uit het onderzoek onder andere dat bijna driekwart van de jonge vrouwen liever niet alleen over straat gaat in het donker, tegenover een kwart van de mannen. Ook voelt de helft van de vrouwen zich niet veilig ’s avonds op straat. In de nacht is dat nog meer: tweederde. Bizar natuurlijk.

#appmealsjethuisbent

Het overgrote meerendeel van de jonge vrouwen neemt veiligheidsmaatregelen als ze ’s avonds laat of ’s nachts alleen over straat moeten. Het gaat dan om een berichtje als ‘app me als je thuis bent’, sneller lopen of fietsen, een andere route nemen, iemand (net alsof) bellen en de sleutelbos tussen de vingers klemmen om eventueel uit te kunnen halen, als het nodig is. Jonge mannen nemen deze maatregelen bijna niet.

En stel nou dat het gebeurt? Dat je wordt aangevallen ’s nachts, te maken krijgt met seksuele intimidatie of online intimidatie. Wat moet je dan? Gek genoeg weet ruim zeventig procent van deelnemers aan het onderzoek niet waar ze terecht kunnen voor hulp als ze dat zouden willen.

‘Ah joh, het valt toch wel mee’

Hoe vaak je als vrouw niet te horen krijgt dat seksuele intimidatie ‘eigenlijk wel meevalt’ of dat het ‘een compliment is als iemand je nasist’, is bijna niet te tellen. En zéker na de #MeToo-Discussie horen we steeds vaker dat we ‘toch wel een beetje doorgeslagen zijn nu’. In het onderzoek zegt de helft van de mannelijke deelnemers dat te vinden, tegenover dertig procent van de vrouwen.

Voorlichting

Hoe gaan we ervoor zorgen dat seksuele intimidatie verdwijnt? Dat begint natuurlijk bij de kern: informeren en bespreken. Bijna alle deelnemers aan het onderzoek vinden dan ook dat er lesgegeven moet worden op scholen over het herkennen en respecteren van grenzen, bijvoorbeeld tijdens seksuele voorlichting. Daarnaast vindt tachtig procent van de vrouwen die deelnamen aan het onderzoek dat er een publiekscampagne moet komen over dit onderwerp.

*3Vraagt is onderdeel van het EenVandaag Opiniepanel. Aan het onderzoek deden 2540 jonge mensen mee van 16 tot en met 34 jaar.

Bron: 3Vraagt | Beeld: