Onderzoek wijst uit: dít is de meest favoriete beha

De een heeft ze graag goed in het netje met een push-up, de ander draagt het liefst een zachte bralette. Maar wat je qua model ook prefereert, ook de kleur is minstens zo belangrijk. Zo houdt de één van een kittig panterprintje, terwijl de ander juist meer fan is van zachte kleur als roze. Toch is dít de kleur die volgens een onderzoek van Livera met stipt op nummer één staat.

Je hoeft het zo gek niet te bedenken, of het hangt wel in de winkelrekken. Maar ondanks dat het aanbod inmiddels reuze is, gaan we qua lingerie toch liever voor safe. Uit een onderzoek van lingeriewinkel Livera blijkt namelijk dat zwart nog steeds onze favoriete kleur is wanneer we op pad gaan om een stel nieuwe beha’s te scoren. Toch komt ook wit dicht in de buurt, en staat deze kleur dan ook op nummer twee.

Ongedragen

Maar naast onze favoriete kleuren, wist Livera nog meer feitjes te ontdekken. Zo hebben vrouwen (25 tot en met 55 jaar oud) gemiddeld tien beha’s in hun lingerielade liggen, maar hebben vrouwen tussen de 40 en 55 jaar oud wel méér beha’s in de kast liggen dan vrouwen tussen de 25 en 40 jaar oud. Ook hebben we zo onze favorieten en blijven er van de tien beha’s vaak drie ongedragen in de kast liggen.

Never change a winning team

En hoewel dat best zonde is, geldt ook hier: wanneer je eenmaal een goed hebt gevonden, wil je eigenlijk niets anders meer. Niet zo heel gek dus dat vrouwen tussen de 25 en 40 jaar oud vaker dezelfde beha’s dragen. Bij de vrouwen tussen de 40 en 55 jaar oud is dit overigens niet zo. Maar ja, die hebben over het algemeen dan ook meer beha’s in de kast liggen dan de jongere groep.

Beeld iStock