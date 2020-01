Wie de Netflix-serie YOU heeft gekeken, weet dat de ietwat poëtische voice-over van hoofdrolspeler Joe daarin een grote rol speelt. Een enórme rol zelfs. Dat bewijst een nieuwe video waarin Netflix de voice-over voor de grap heeft weggelaten.

Pas op: spoilers.

In het tweede seizoen van YOU bevindt Joe Goldberg – of Will Bettelheim – zich in Los Angeles. En waar hij ook gaat of staat: je hoort zijn stem continu uitleggen wat er in zijn hoofd gebeurt en wat zijn gedachten zijn. Wat als je al die gesproken memo’s van de stalker weg zou laten? Dan blijkt-ie ineens helemaal niet zo spraakzaam te zijn.

Geen woord

Neem bijvoorbeeld het moment dat Love flink heeft uitgepakt in de keuken voor Joe en ze hem vraagt wat hij van het gerecht vindt. Wat denk je? Stil. En als Forty hem om zijn mening vraagt? Oók stil. ‘Verwacht van Joe maar geen opinie… of enig antwoord,’ schrijven de makers in onderstaande compilatie. Bovendien wordt gevraagd waar zijn manieren zijn. ‘Aardige mensen praten tegen je. Weet je wat, Joe, het is goed. Ga maar door met kauwen.’

Einde seizoen 2

Seizoen 2 van YOU zat – net als de eerste reeks – vol plottwists. Aan het einde van het tweede seizoen blijkt Love (Victoria Pedretti) net als Joe (Penn Badgley) een behoorlijk donker verleden te hebben. Ze ontdekt daarnaast zwanger te zijn van haar eerste kindje én lijkt ook een prima stalker te zijn. Juist: plottwist op plottwist op plottwist. Eind goed, al goed: de twee blijven uit handen van de politie en nemen hun intrek in een leuke gezinswoning. Maar wist je het einde van seizoen 2 eigenlijk een stuk minder rooskleurig gepland was?

Seizoen 3

Voor alle fans van YOU die het tweede seizoen al van begin tot einde gebinged hebben, is er trouwens goed nieuws: dat derde seizoen komt eraan. Penn Badgley, Joe himself, heeft per ongeluk zijn mond voorbij gepraat in een interview met Entertainment Online. Aan het einde van de tweede seizoensfinale zien we hoe Joe’s oog valt op zijn gloednieuw buurvrouw. Deze mysterieuze vrouw (mét trouwring) wiens gezicht nog even geheim blijft, zou zomaar eens het leven van Love en Joe op zijn kop kunnen zetten.