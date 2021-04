Onherkenbaar én knap: zo zag prins Philip er vroeger uit

Dat de vele levenstekens je op den duur niet aantrekkelijker maken, bewees prins Phillip met de foto’s die regelmatig verschenen op zijn oude dag. Wereldwijd shockeerde hij mensen vooral met de taxifoto, waarop de vorst er alles behalve sexy uitzag. Vroeger was dat wel anders. Op 18-jarige leeftijd viel prinses Elizabeth daarom als een blok voor de jonge heer. Ook de foto’s liegen er niet om: prins Philip was vroeger een knappe kerel.

Prins Philip in zijn jongere jaren

Royal-fans over de hele wereld zijn in diepe rouw sinds het overlijden van prins Philip. Fans herinneren hem massaal op internet en delen foto’s uit de oude doos. Ook hertogin en actrice Meghan Markle deelt een opvallend kiekje. Op de foto poseert de jonge heer in pak voor een vliegtuig. Knap en sexy wordt hij genoemd op onder andere Twitter en Tiktok. Nu weten we óók waarom zijn kleinzonen – prinsen William en Harry – er zo goed uit zien. (Klik op het pijltje rechts voor de foto).

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)

Overleden

Vrijdagochtend overleed de Britse prins Philip op 99-jarige leeftijd. Eerder dit jaar werd hij al met een infectie opgenomen in het ziekenhuis. Even daarna moest de prins voor behandeling van hartklachten naar een ander ziekenhuis.

Smoorverliefd

Philip werd in 1921 geboren op het Griekse eiland Korfoe. Tijdens een bezoek aan Dartmouth College, ontmoette hij prinses Elizabeth. Voor haar was het direct liefde op het eerste gezicht. De monarch zag het contact destijds meer als een soort tijdverdrijf. Toch werd hij na een tijdje smoorverliefd en vroeg haar ten huwelijk.

Een huwelijk van 73 jaar

Op 20 november 1947 stapten de twee in het huwelijksbootje, wat Philip de titel hertog van Edinburgh bezorgde. Hun huwelijk heeft maar liefst 73 jaar geduurd, het langste huwelijk binnen het Britse koningshuis. In totaal kregen Elizabeth en Philip vier kinderen (Charles, Anne, Andrew en Edward), acht kleinkinderen en nog eens acht achterkleinkinderen.

