Onmisbaar: dankzij dit kledingstuk zit je pas écht lekker in je vel

Na een lange dag gaat er niets boven een moment voor jezelf. Mét een goed glas wijn, een fijne snack en je favoriete serie; zónder knellende kledingstukken die jouw comfort in de weg staan. Dankzij sloggi is oncomfortabele lingerie in elk geval verleden tijd, en is het uittrekken van je beha niét het eerste wat je wil doen bij thuiskomst.

VIVA samen met sloggi

De lingerie-expert gunt jou het grootst mogelijke comfort om je krachtig, onafhankelijk, lekker in je vel en bovenal jezelf te laten voelen. Om die boodschap over te brengen, start sloggi met de inspirerende Unfasten Yourself-campagne. Hiermee wil het merk het ‘ultieme comfort’ van haar gloednieuwe en innovatieve ZERO Feel-lijn op een vrolijke en luchtige manier onder de aandacht brengen.

Dansend op muziek, als vrouwen onder elkaar

De aftrap van de campagne vond plaats op 8 maart, de datum waarop jaarlijks International Women’s Day plaatsvindt. De strijdbaarheid en verbondenheid van vrouwen staan op deze dag centraal, want die moeten gevierd én aangemoedigd worden. Met z’n allen mogen we namelijk best wat aardiger zijn voor elkaar, maar we mogen óók onszelf niet uit het oog verliezen.

Dat alles past precies bij de gedachte van sloggi. Daarom was er voor het lingeriemerk geen betere dag dan deze om een aantal inspirerende vrouwen bij elkaar te roepen, die allemaal op hun eigen manier invulling geven aan een krachtige, vrije mindset. Negen influencers verzamelden zich in een schildersatelier in Amsterdam en bevrijdden – gewapend met schilderskwasten – hun gedachten onder leiding van Roxanne Dekker. Dansend op muziek, als vrouwen onder elkaar. Het was een dag van loslaten, jezelf zijn en je bevrijd voelen. Figuurlijk, maar dankzij de ZERO Feel-lingerie van sloggi óók letterlijk. Deze is namelijk als een tweede huid, en je vergeet haast dat je het aanhebt.

Ervaar vrijheid als nooit tevoren

Dankzij de ZERO Feel is het strakke, opgesloten gevoel dat je ervaart door niet fijn zittende lingerie verleden tijd. We hoeven onszelf niet langer te kwellen met korsetten en strak ondergoed: ZERO Feel is de evolutie van de beha, aldus het sloggi, die je het ultieme gevoel van vrijheid geeft. Hij is namelijk zo ontworpen dat-ie exact de steun en het comfort biedt die je nodig hebt; de stretchy beha, die aanvoelt als een tweede huid, zorgt ervoor dat je net zo makkelijk beweegt als zonder. Daarnaast is-ie onzichtbaar onder je kleding én verkrijgbaar in twee modellen en zes fantastische kleuren. Wat wil je als vrouw nog meer?

Sloggi support jou

Ultiem comfort is volgens sloggi niet alleen een gevoel, maar ook een mindset. Door het dragen van de ZERO Feel-bra sla je die twee vliegen in één klap. Laat jezelf niet beperken en bevrijd jezelf van to do-lijstjes, hoge druk en torenhoge verwachtingen van anderen. Oftewel: wurm je als de wiedeweerga uit dat keurslijf, zo luidt de opdracht van sloggi’s Unfasten Yourself-campagne. Dat vergt het nodige zelfvertrouwen en is misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar betrokken als sloggi is, geven ze je maar al te graag een duwtje in de juiste richting.

