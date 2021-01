Heb jij de week voor je ongesteldheid last van onrustige dromen? Dan ben je niet de enige. Het is ook nog eens heel logisch te verklaren: de hormonale schommelingen. Overdag maken ze je soms (oké, vaak) een beetje chagrijnig, ’s nachts zorgen ze ervoor dat je onrustiger slaapt en daardoor wakker wordt in je remslaap. En dan onthoud je de dromen beter.

Dat is dus ook meteen het gekke: je droomt niet per se meer of anders voor je ongesteld moet worden, maar je wordt vaker wakker en onthoud daarom wat je hebt gedroomd. Dr. Irshaad Ebrahim van het London Sleep Centre legt aan VICE uit dat je ongeveer negentig minuten nadat je in slaap valt in je remslaap komt. ‘Vrouwen ervaren meer slaapverstoringen in de periode vlak voor en tijdens hun menstruatie. En als je wakker wordt in je remslaap, herinner je dromen vaak beter’, zegt hij.

Bevrucht eitje

Hij vervolgt: ‘In de luteale fase, de week voordat je ongesteld moet worden, krijg je dus minder remslaap.’ Dat heeft te maken met die hormonen waar we het overhadden en dan vooral met de hoeveelheid progesteron. Hoe meer daarvan, hoe korter de remslaap. Waar al die progesteron dan vandaan komt? Dat heeft ermee te maken dat er geen bevrucht eitje gevonden is, legt Gynaecoloog dr. Christiane Northrup aan VICE uit. Na de eisprong wordt je lichaam voorbereid op het ontvangen van een zaadcel en het voeden van je eicel. Gebeurt dat niet, dan word je ongesteld. Een bijwerking daarvan is dat je lichaamstemperatuur ongeveer een halve graad stijgt. Klinkt als niet zoveel (sterker nog, een halve graad op de thermometer buiten voel je niet een, maar kan dus zeker effect hebben op je lijf.

Agressie en tegenslagen

Het is toch je reinste nachtmerrie, dat heftige dromen. Zeker omdat uit Canadees onderzoek ook nog eens blijkt dat vrouwen vlak voor hun ongesteldheid vaker dromen over agressie en tegenslagen. En die mannen het maar gek vinden, dat wij snakken naar een stukje (oké, reepje) chocola, chips en liters warme choco.

Bron: VICE, Getty Images