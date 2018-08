Ontbijtinspiratienodig? Probeer havermout-cappuccino

Havermout-junkies spits jullie oren! Vers van de ontbijtpers presenteren wij de havermout-cappuccino, een combinatie van – drie keer raden – je favoriete koffie, cappuccino, en ontbijthaver. Wat wil je nog meer?

Ook fijn: je kunt ‘m met gemak thuis in elkaar flansen. Score!

Dit heb je nodig om deze ontbijthit te maken:

Ingrediënten

– 25 gram havermout

– 150 milliliter melk

– 1 theelepel honing

– 1 snufje cacao

– 1 espresso (fee free to add more)

Bereiding

Breng de havermout met 100 mililiter sojamelk (of amandelmelk of havermelk of gewone melk) en honing (plus: kaneel, voor de liefhebber) aan de kook. Laat de havermout op laag vuur zeker 10 minuten pruttelen. En roer af en toe door, om aanbranden te voorkomen. Schuim de overige 50 mililiter melk (of your choice) op. Doe de havermout in een glas of beker. Schenk de inmiddels opgeschuimde melk erover en schenk ook de espresso erbij.

Tadaaa, je havermout-cappuccino is klaar! Makkelijker mee te nemen dan je kommetje havermout, incluis je nodige shot cafeïne.

Bron: Glamour.nl | Beeld: iStock

What we like komt uit VIVA 33. Deze editie ligt t/m 21 augustus in de winkel of kun je hieronder online bestellen.