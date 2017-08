Dit is een must voor in je strandtas

Of we nu een dagje naar het strand gaan of een middag naar het park, we slepen heel wat mee. En dit handige product vergeet je voortaan echt niet meer.

Beach essentials

Wat we zoal meenemen voor een paar uur strand? Natuurlijk gaat er een goed zonnebrand product mee. Verder: een badlaken, slippertjes en een zonnebril. Ook droge kleding, zonnehoedje, een goed boek, flesje water en een kleine snack. En heb je hier wel eens aan gedacht?

Beachproof

Tess van Daelen (30) is freelance journalist en moeder van Yasmine (3). Op haar persoonlijke website TESSTED.com deelt ze dagelijks haar ervaringen/belevenissen op het gebied van mode, beauty en lifestyle.

‘Aangezien wij af en toe insecten lijken aan te trekken is ook de Prrrikweg gel van VSM tegenwoordig een beach essential. Vooral na de lange zomeravonden aan het strand, wanneer het warm genoeg is om tot laat buiten te zitten en de muggen het meest actief zijn, is de gel voor mij onmisbaar. Tijdens mijn afgelopen reisje naar Capri, waarbij we vaak tot laat buiten aan de Limoncello zaten, kwam de Prrrikweg bijzonder goed van pas. Door direct na de muggenbeet wat van de gel op de plekjes te smeren, verzachtte en verkoelde het mijn geprikkelde huid. De gel verzorgt en verzacht de gevoelig huid.’

Prrrikweg helpt de huid verzachten bij steken van muggen, maar ook bij wespen- en bijensteken. Het is gemaakt op basis van natuurlijke ingrediënten Echinacea pallida (zonnehoed), Ledum palustre (moerasrozemarijn), Urtica urens (kleine brandnetel) en Hamamelis virginiana (toverhazelaar). Er zijn overigens ook een Prrrikweg roller en spray verkrijgbaar. Het product is te gebruiken voor kindjes vanaf 0 jaar