Ontdek welk type chauffeur jij bent én hoe je veiliger de weg op kunt

Dit jaar hebben in Nederland maar liefst 10.986.066 mensen een rijbewijs (CBS). Die bijna elf miljoen landgenoten allemaal over één kam scheren als het gaat over hun rijstijl en gedrag in het verkeer is echter onmogelijk. Wat deze chauffeurs wél allemaal doen? Commentaar leveren op alle andere bestuurders.

Jij vast ook, durven we te wedden. Maar kijken we eigenlijk weleens naar ons eigen rijgedrag? Ongetwijfeld minder vaak en dus is het misschien weleens goed om te ontdekken wat voor soort bestuurder je zelf bent, én of misschien ook jij nog iets kunt verbeteren aan jouw persoonlijke rijstijl om veiliger de weg op te gaan.

Welk type ben jij?

Op basis van een grootschalig onderzoek van de Britse krant de Telegraph, in samenwerking met een grote verzekeringsmaatschappij en een internationaal marktonderzoekbureau, sommen we hieronder vijf verschillende type bestuurders op.

1. De Know-it-all

Je bent een ervaren chauffeur die alles wel zo’n beetje gezien en gedaan heeft achter het stuur. Je bent bijzonder zelfverzekerd in het verkeer, maar neemt daardoor ook vaak de regels iets minder serieus. Niet best, hè? Dus, zet je stoel weer iets rechter op en probeer meer bewust van je eigen handelingen én die van andere weggebruikers te zijn.

2. De Peacemaker

Je bent een relaxte chauffeur die confrontaties het liefst uit de weg gaat en bent beleefd tegen andere verkeersdeelnemers. Je bent overigens geen fan van aanvullende regelgeving – het moet je niet te moeilijk gemaakt worden. Kijk daarom uit dat je niet té laconiek wordt achter het stuur?

3. De Brave Hendrik

Jij houdt je altijd netjes aan de regels. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je een snelheidslimiet overschrijdt of een andere verkeersovertreding maakt. Jouw goede gedrag is in het voordeel van alle overtreders, want dit voorkomt strengere regelgeving en hogere boetes en straffen. Maar vergeet niet: te langzaam rijden kan óók gevaarlijk zijn.

4. De Ongeruste Rijder

Je behoort tot een verrassend grote groep bestuurders die zich niet lekker voelt achter het stuur. Je ervaart geregeld stress en voelt je onzeker en angstig wanneer je de weg op gaat. Je overtreedt vaker dan je zou willen de regels, doordat het je in die paniekerige staat niet lukt het overzicht te bewaren en de juiste beslissingen te nemen. Neem daarom je rust en laat je vooral niet opjagen door anderen.

5. De Snelheidsduivel

Je rijdt eigenlijk steevast te hard, waardoor je andere weggebruikers weleens opjaagt en (misschien onbedoeld) dwarszit. Je bent absoluut geen voorstander van een strengere verkeerswetgeving. Je vergeet misschien dat het in verkeer niet alleen om jezelf draait, maar ook om anderen en daarmee ook hun veiligheid?

Weg, piraat!

Volgens rijgedrag-expert Dr. Samantha Jamson van de Universiteit van Leeds kunnen deze vijf op wetenschappelijk onderzoek gebaseerde types handig zijn voor iedere chauffeur. “Ze helpen bestuurders begrijpen hoe ze zich gedragen achter het stuur. Jezelf kunnen identificeren met een categorie kan dan ook zorgen voor een aanpassing in je gedrag.”

“Zo zou een Know-it-all best kunnen schrikken van het feit dat hij het vaakst de regels overtreedt. Maar erkennen dat je in zo’n categorie valt, kan een goede stimulans zijn om al die slechte rij-gewoontes die er door de jaren heen zijn ingeslopen eens goed aan te pakken”, aldus Jamson in de Telegraph.

