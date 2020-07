Onthult de winnaar van ‘De Bachelorette’ met déze post nog steeds samen te zijn met Gaby?

Woensdag was het langverwachte moment daar: na wekenlang meegeleefd te hebben met Gaby Blaaser (34) en de kandidaten van ‘De Bachelorette’, kwamen fans ein-de-lijk te weten wie het hart van de blondine had veroverd. De grote vraag is alleen natuurlijk: zijn de twee nog steeds een koppel? Of is bij terugkomst in Nederland gebleken dat het tóch geen match made in heaven is? We kunnen het niet vaak genoeg benadrukken: dit artikel bevat spoilers. Heb je de finale nog niet gezien en wil je nog niet weten wie de laatste roos heeft gekregen, stop dan hier met lezen.

Winnaar ‘De Bachelorette’

Waar De Bachelorette zo’n twee maanden geleden begon met achttien mannen die het hart van Gaby wilden veroveren, was in de finale te zien hoe alleen nog Niek en Joey kans maakten op de liefde van Blaaser.

Een beetje verliefd

Met beide kandidaten ging de blondine op een 24-uursdate en uiteindelijk was het de 25-jarige Joey Vanherle die aan het langste eind trok. Aan hem stelde Gaby voor het laatst dé vraag: wil je deze roos van mij aannemen? Uiteraard kon hij zijn geluk niet op en nam hij ‘m maar al te graag aan. Hij had immers tijdens de date al opgebiecht aan de voormalig GTST-actrice dat hij verliefd op haar was, iets waardoor zij zichtbaar glunderde.

Happily ever after?

Of de twee nog altijd een setje zijn en hun gevoelens voor elkaar hebben standgehouden ná het avontuur in Zuid-Afrika, is nog maar de vraag. Volgende week is er nog één aflevering van De Bachelorette te zien, waarin de mannen én natuurlijk Gaby terugblikken op het programma. ‘Ik mag er nu nog niks over zeggen, daarvoor moet iedereen volgende week echt gaan kijken’, aldus de 34-jarige lachend tegen BuzzE. Toch is het avontuur voor Blaaser hoe dan ook geslaagd. ‘Het is echt een succesverhaal. Ik geloof weer voor de volle honderd procent in ware liefde.’

Opmerkelijke post

Toch lijkt Joey al het een en ander te verklappen met zijn laatste post op Instagram. Hij deelt stilstaande beelden uit de afgelopen aflevering, waarop het moment te zien is nadat hij de allesbeslissende roos van Gaby gekregen heeft. ‘No caption needed’, schrijft hij bij de fotoreeks, die begint met een kiekje waarop te zien is hoe hij de blondine kust.

Lovende reacties

Onder de foto’s wordt massaal gereageerd met hartjes en gelukswensen. ‘Megamooi stel! Hoop op heel veel geluk. Tegenslagen zijn er altijd. Als je ze samen aangaat, overwin je ze samen’, geeft iemand de twee mee. Een andere fan schrijft: ‘Zo blij voor jullie! Hopelijk zijn jullie nog steeds gelukkig samen.’ Opmerkelijk: alle positieve reacties worden door Joey himself geliket.

Seks

Of Gaby en Joey écht nog een koppel zijn gebleven na de opnames van De Bachelorette, moet nog blijken. Eén ding weten we in elk geval al wel: het stel heeft seks met elkaar gehad tijdens de 24-uursdate in Zuid-Afrika, zo gaf Vanherle toe in een recent interview. ‘We hebben eerst een drankje gedaan, op bed gezeten en zaken besproken die we op de camera niet wilden bespreken, gewoon privédingen. En daarna werd het héél privé, ja…’

VIVA’s Lise Steegmans, die iedere week een evaluatie schreef over het programma, was in complete schok toen Gaby voor Joey koos. Toch ziet de ook mogelijkheden voor dit nieuwe showbizz-koppel, die ze hier op schreef.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief?