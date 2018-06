Ontwerper Alexander Wang komt met bijzondere boodschap voor LGBT’ers

Oh yes, he did it again. Precies een jaar nadat Alexander Wang de Protect Your Wang-campagne lanceerde, komt de ontwerper opnieuw met een speciale pride-collectie. Dit keer nog uitgebreider ook.

Tijdens de pride in New York zagen we vorig jaar hoe Alexander Wang op een zelfontworpen boot samen met modellen en dansers condooms uitdeelde. Zijn boodschap: Protect Your Wang. Dit jaar waren de ontwerper en zijn limited edition voorbehoedsmiddelen er opnieuw bij.

Grotere collectie

Voor de campagne heeft Wang – net als vorig jaar – de handen ineengeslagen met condoommerk Trojan. Maar waar het in 2017 bleef bij zelfontworpen condooms en een boot, is de collectie dit keer uitgebreid met petten, bandana’s, T-shirts en sokken. Allemaal voorzien van de slogan Protect Your Wang.

Goed doel

De items zijn te koop in de Alexander Wang-flagshipstore in SoHo in New York. De opbrengst gaat naar het LGBT-centrum in New York, om campagnes over seksuele gezondheid te steunen. Bij aankoop krijg je een gratis condoom, want ook jíj moet natuurlijk je ‘wang’ beschermen.