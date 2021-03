Een week lang was de wereld in de ban van de verdwijning van Sarah Everard. Nadat het hartverscheurende nieuws naar buiten kwam dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen, delen velen trucs en tips om je veiliger op straat te voelen. Zo blijk je namelijk heel gemakkelijk een alarm op je telefoon te kunnen laten afgaan.

Het gevoel dat je ten alle tijden over je schouder moet kijken in het donker en ’s avonds met je sleutels in je hand over straat moet gaan, is vele vrouwen niet vreemd. Schandalig, dat is het wel. Maar aangezien dit niet in een handomdraai zal veranderen, kunnen dergelijke trucjes je wellicht wat zekerder laten voelen als je onverhoopt alleen op de fiets moet stappen ’s nachts.

Alarm slaan

Het blijkt namelijk dat je iPhone over een bijzondere functie beschikt, waarmee je in een paar stappen een alarm kunt laten afgaan. En tegelijkertijd worden je SOS-contactpersonen gebeld en wordt er ook direct contact gemaakt met de alarmcentrale, waardoor de politie direct weet waar je bent.

iPhone-truc

‘We zijn allemaal zo gewend aan dat gevoel. Niet eenmalig, maar regelmatig. In plaats van je sleutels te pakken of te proberen snel het alarmnummer te bellen, raad ik je aan om dit te doen op je telefoon’, schrijft Instagrammer Amy Voce bij de foto die ze deelt. De truc met haar iPhone-hack is inmiddels al duizenden keren gedeeld.

Noodmelding instellen

Zo doe je het: ga naar ‘Instellingen’, en dan naar ‘Noodmelding’. Zorg ervoor dat je ‘Bellen met zijknop’, en ‘Automatisch bellen’ beide aanzet. Ben je in gevaar, of voel je je onveilig? Door vijf keer snel op de zijknop te drukken, gaat er een alarm af op je telefoon en wordt een van je SOS-contactpersonen gebeld. Wanneer je de noodmelding gebruikt om de hulpdiensten te bellen, wordt er ook een bericht gestuurd naar je SOS-contacten met je huidige locatie.

