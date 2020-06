De thuiswerk-etiquette: onverzorgd in videocalls verschijnen kan écht niet

Nederlanders werken massaal vanuit huis en daar moesten we even aan wennen. Het is natuurlijk heel verleidelijk om een kwartier voor tijd uit je bed te rollen, je haar in een knot te doen en onverzorgd in de online vergadering te verschijnen. Maar wat blijkt? Thuiswerkers storen zich enorm aan hun ongewassen collega’s in videocalls.

Dat blijkt uit onderzoek van VPNdiensten.nl onder 1.506 werkende Nederlanders.

Onverzorgd in videocalls

Meer dan de helft van de Nederlanders stoort zich aan onverzorgde collega’s tijdens videocalls. De helft van de mannen (52 procent) en de helft van de vrouwen (50 procent) noemt een verwilderde, ongewassen collega in het digitale werkoverleg erg onprofessioneel. Daarnaast is een derde van mening dat hun collega’s de bedrijfsregels door het thuiswerken minder serieus nemen.

Nieuwe etiquette

Er komt dus een hele nieuwe etiquette kijken bij het thuiswerken. Zo vindt 48 procent dat eten tijdens videocalls écht niet kan, 38 procent vindt het storend als je zit te gapen tijdens een conference en 29 procent dat hun collega’s eens iets moeten doen aan een rommelige kamer op de achtergrond.

Te laat komen is een no go

Ook de online versie van te laat komen kan echt niet door de beugel. Zo’n 57 procent van de respondenten ergert zich aan collega’s die te laat inspringen tijdens het gesprek. Daarnaast lopen de meetings vaak uit, omdat mensen per ongeluk wegvallen of vastlopen. Daarom heeft een goede 55 procent van de thuiswerkers een hekel aan collega’s met een slechte internetverbinding.

Ach. het thuiswerken is inderdaad behelpen, maar met de juiste tips kom je er wel. En met een nette blouse en een lekkere wijde joggingbroek eronder is écht niets mis hoor.

