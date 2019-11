VIVA-hoofdredacteur Debby heeft afgelopen weekend in Ghana 24 uur gelopen om geld op te halen voor SOS Kinderdorpen. Ze deed dit in goed gezelschap. Naast haar namen ook Ron Blaauw, en internationaal topmodel Marjan Jonkman deel aan ‘The Hike’. Samen met alle deelnemers haalden zij €106.429 op voor kinderen die hulp nodig hebben.

Elke deelnemer moest minimaal €1500 binnenhalen voor SOS Kinderdorpen. Want het is hard nodig: een op de tien kinderen wereldwijd staat er alleen voor. Dus de deelnemers hadden er wat voor over. Ze liepen in de zinderende hitte zoveel mogelijk kilometers in 24 uur -verdeeld over twee dagen- voor het goede doel.

Debby vanuit Kenia:

‘The Hike is écht een bijzondere ervaring. Het was een zware beproeving, zowel fysiek als mentaal. Twee dagen lopen in de brandende zon, hoge temperaturen en luchtvochtigheid, slapen in kleine tentjes in een klein dorpje zonder voorzieningen, is best heftig. Maar we hebben het echt voor een goed doel gedaan, en een geweldig bedrag bij elkaar gehaald: €106429!!

De groep hikers was heel leuk en divers: een helft Nederlanders en een helft Ghanezen. Jong & oud. Er liepen ook een paar kinderen mee die geholpen zijn door SOS Kinderdorpen.

Na de eerste dag hiken kwamen we aan bij een klein dorpje waar voor ons werd gekookt door SOS ambassadeur Ron Blaauw. Na het eten werden we getrakteerd op een dans van de locale bevolking. Heel tof. Daarna ben ik, met mijn kleren nog aan, in slaap gevallen in mijn tentje. Dag twee begon vroeg met een rondleiding door het dorp en een bezoek aan de dorpsoudste van 106 jaar oud. Denk aan lemen hutten, kinderen op blote voeten, kippen en geitjes die rondscharrelen, vrouwen die het eten bereiden, een klein schoollokaal. Lieve, gastvrije mensen die leven met heel weinig.

De rest van de dag hebben we gelopen en dat was fucking zwaar. But we made it :). Na de hike werden we naar de woning van de Nederlandse ambassadeur en zijn vrouw in Ghana gebracht. Daar kregen we eten en stond een koud flesje Heineken voor ons klaar. Man, wat was dat lekker!

Het was een mega ervaring die niet in één zin te beschrijven is. Het was zwaar maar ik heb het met alle liefde gedaan. Ik ben dankbaar dat we met deze Hike een bijdrage mochten leveren aan de hulp voor de kinderen in de Sos kinderdorpen’.

‘Ik gun iedereen een lieve familie’

Marjan Jonkman is amassadeur van SOS Kinderdorpen. ‘Ik wil graag wat doen voor anderen. Als kind was ik al donateur van SOS Kinderdorpen, maar daar ben ik mee gestopt toen ik het als arme student niet meer kon betalen. Maar SOS is me altijd bijgebleven, omdat ik zie hoe het mensen vergaat die niet opgroeien met de liefde en zekerheid die ik wel heb gehad. Ik gun het alle kinderen in de wereld om een lieve familie, een lieve moeder, liever broers en zussen te hebben. Daarom heb ik destijds SOS Kinderdorpen benaderd of ik iets voor hen kon doen en zij reageerden meteen enthousiast. Na het eerste gesprek heb ik besloten zelf een kindje te sponsoren. Dat kindje zit in een kinderdorp in Ghana dat ik mocht bezoeken. Dat is zo bijzonder!’

