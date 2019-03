Vinden wij leuk: BNNVARA-hitserie Oogappels krijgt tweede seizoen

Ja, wat een leuk nieuws: de BNNVARA-dramaserie Oogappels krijgt een tweede seizoen. Daar waar de Luizenmoeder zich richt op kleuters en direct met aflevering één insloeg als een bom, bleef Oogappels de eerste afleveringen onder de radar. Inmiddels is de serie over het leed dat pubers opvoeden heet een kijkcijferhit en krijgt de serie een tweede seizoen.

Oogappels

Oogappels volgt vier verschillende gezinnen in een middelgrote Nederlandse stad. Hun kinderen zitten op dezelfde middelbare school. De ouders hebben allen zo hun eigen manier van opvoeden. Maar voor hen allemaal geldt dat ze de lat voor zichzelf én hun oogappels heel hoog leggen: het leven moet vooral perfect zijn.

Ook tweede seizoen vol sterren

Acteurs Bracha van Doesburgh, Malou Gorter, Ramsey Nasr, Maryam Hassouni, Jeroen Spitzenberger, Eva van der Gucht en Mike Libanon zullen in het vervolg terugkeren. Ook de tweede reeks van de serie wordt geschreven door Frank Houtappels (Gooische Vrouwen) en Lex Passchier en geregisseerd door Will Koopman.

Oogappels op gang

In tegenstelling tot de Luizenmoeder begon Oogappels aan een relatief stille start. Toch heeft de serie zich in korte tijd ontpopt tot een van de grote publiekslievelingen van de NPO. De afleveringen, iedere donderdagavond om 20:35 te zien op NPO3, trekken gemiddeld 1,1 miljoen kijkers. De opnames voor het tweede seizoen gaan in het najaar van start. De nieuwe serie is naar verwachting vanaf maart 2020 te zien op NPO1.

Bron: ANP, beeld: BNN