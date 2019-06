Ook de fans van Britney zijn het spoor bijster: ‘Your management is deleting all your positive comments’

Het Instagram-account van Britney Spears zorgt de laatste tijd voor een hoop rumoer. Want hoe harder onze Brit filmpjes post om te laten zien dat alles goed gaat, hoe meer twijfel er ontstaat bij de fans over haar geestelijke gesteldheid. Na een filmpje over haar opnieuw georganiseerde kledingkast zijn de fans het spoor he-le-maal bijster.

‘All hoodies!’

Heeft ze net een ballonnetje helium leeggezogen? Stuitert ze van de Ritalin? Denkt ze dat ze moet ronddraaien zoals een echte turnster dat doet? Ja, het filmpje dat Brit drie dagen geleden op haar Instagram postte roept veel vragen op.

In een hyperactieve toestand laat Britney namelijk zien hoe haar team van huishoudsters haar kledingkast opnieuw heeft ingedeeld. Het resultaat is prachtig: alles hangt op kleur! Een hele geruststelling voor Brit, die nu weer het overzicht terug in haar leven heeft…

‘We won’t give up on you’

Maar haar fans twijfelen aan alles. Zo stroomde het in eerste instantie vol met positieve en ironische comments. Maar wie nu onder het filmpje naar de comments kijkt, ziet vooral negatief commentaar en een hoop speculatie. Want, zo luidt de theorie van veel fans: het management verwijdert alle positieve comments om Brit te laten denken dat ze geen fans meer heeft. Categorie twisted psychology, much?

Een hoop lieve comments worden verwijderd, evenals de comments van fans die een grapje maken van Brit’s georganiseerde kledingkast. Inmiddels is ook de beschrijving van de foto aangepast. Waar Brit eerst een heel verhaal over haar kleding toevoegde, is het nu teruggebracht naar slechts één zin. Wat is hier aan de hand? Draaien de fans door, draait Britney door of draait het management door? We’re lost.