Ook dit weekend de verwarming aangezet? Er was een kouderecord

Ben jij dit weekend overstag gegaan en heb je de verwarming aangezet? Het lag niet aan jou. De herfstige zondag was namelijk écht koud. Zo koud dat het kouderecord sinds 1936 is gebroken.

Zondag dook de temperatuur onder de tien graden en daarmee was het de koudste 6 oktober sinds 1936, meldt Weerplaza. In de Bilt was het dat jaar 10,1 graden.

Niet zo gek dat jij zat te koukleumen thuis, want de gemeten temperatuur in De Bilt was gisteren ruim een halve graad lager: slechts 9,6 graden. Dit breekt het kouderecord van 6 oktober sinds het begin van de weermetingen. In andere plaatsen in Nederland werd het niet warmer dan 9,2 graden.

Nog niet eerder werd het maar 9,6 graden in De Bilt op 6 oktober. #kouderecord Kijk voor de huidige temperatuur op: https://t.co/BaYOzpOAr6 pic.twitter.com/ndCyGjIcVW — Weerplaza.nl (@Weerplaza) October 6, 2019

Zeeland

Wil jij er voortaan warmpjes bij zitten? Dan is een verhuizing naar Zeeland het overwegen waard. Daar werd het rond de 16 graden.

Moeder Natuur, wat doet u nu?

Ter vergelijking, vorig jaar was het rond deze tijd juist erg warm in Nederland. Op 13 oktober 2018 werd het warmterecord verbroken met 26,3 graden. In plaats van sloffen, sokken en vesten liepen sommige van ons toen in bikini rond.