Ook mannelijke Temptation-verleider nu gezwicht voor de plastisch chirurg

Nu de kandidaten van Temptation Island volop in de spotlights staan, krijgen ze van de meest uiteenlopende bedrijven van alles aangeboden. Zo laten de vrouwen massaal een fillertje of twee in hun lippen spuiten, maar lijken ook de mannen door het grote boek van de plastisch chirurg te bladeren.

Pommeline – die inmiddels zelf al aardig wat stempels op haar stempelkaart weten te bemachtigen – heeft ook vriendlief Fabrizio aangestoken met het virus. De stoere verleider lijkt misschien heel zelfverzekerd met zijn gespierde torso en lijf vol tatoeages, maar ook hij heeft zo zijn onzekerheden. Fabrizio laat in de vlog van Diana Gabriels, dé plastisch chirurg van de realitysterren, dan ook weten dat hij graag één ding aan zichzelf wil laten veranderen.

Verkleinen of liften

De verleider zou namelijk dolgraag willen dat Diana’s team eens flink aan zijn neus gaat sleutelen. ‘Ik zou hem wel willen laten verkleinen of liften. Hij hangt een beetje.’ Pommeline voegt daar nog aan toe dat er een bultje op zit dat, zo laat Fabrizio weten, tijdens de behandeling voor het gemak ook wel weggehaald mag worden.

Bilvergroting

En ja, als je er dan toch bent, dan laat je toch gelijk iets aan jezelf doen. Ex-verleidster Pommeline kan de behandelkamer van Diana dan ook niet verlaten zonder ook zelf nog een afspraak te maken. Want naast haar borstvergroting en lipfillers, is er één ding wat ze graag zou willen veranderen. Haar bilvergroting waarbij er lichaamseigen vet werd ingespoten, is naar eigen zeggen wel aan vervanging toe en ze zou dan ook dolgraag willen vergroten met bilimplantaten. De maat? 360 cc. En da’s aardig wat!

Bron HLN.be | Beeld Temptation Island