Ook Nederland heeft een eigen Harvey Weinstein en dit is hem

Niet alleen in de filmindustrie van Hollywood loopt een figuur rond als Harvey Weinstein. Ook de Nederlandse televisiewereld heeft te maken met iemand die op grote schaal mensen seksueel intimideert. Dat bleek onlangs uit een stuk in Nieuwe Revu.

Twee weken later is eindelijk bekend over wie al die tijd gesproken wordt. Regisseur en producent Job Gosschalk – die bekende films als Alles is Liefde en De Zevende Hemel op zijn naam heeft staan – geeft toe dat hij seksueel overschrijdend gedrag heeft vertoond. Hij legt per direct zijn werk neer, zo maakt castingbureau Kemna Casting bekend.

Job: ‘De afgelopen weken ben ik het onderwerp geweest van geruchten over mijn omgang met acteurs. Het klopt dat ik één-op-één met acteurs aan scènes heb gewerkt, ook bij mij thuis. Het is voorgekomen dat ik daarbij acteurs heb gevraagd hun kleren uit te doen. Ik ben daarbij in een aantal gevallen – besef ik nu – over grenzen gegaan. Ik heb onvoldoende rekening gehouden met het verschil tussen mijn positie en die van een acteur.

Ik wil benadrukken dat mijn (oud-)collega’s bij o.a. Kemna Casting waar ik tot 2008 als casting director werkte en bij Kemna & Zonen waar ik sinds 2008 als regisseur en producent werkzaam ben hier nooit van op de hoogte zijn geweest.

Er is bij mijn beste weten in deze situaties van speloefeningen nooit sprake geweest van fysiek contact. Mij bereiken ook allerlei wilde geruchten over drugs, betasten en minderjarigen. Van die verhalen wil ik met grote stelligheid afstand nemen. Daar is absoluut geen sprake van geweest.

Als ik mensen heb gekwetst of een pijnlijke herinnering heb bezorgd, spijt mij dat heel erg. Die mensen zou ik graag persoonlijk mijn excuses willen aanbieden.

Ik kan niet ontkennen dat ik over grenzen ben gegaan en daarom doe ik voor nu een stap terug. Ik leg mijn werkzaamheden als producent en regisseur neer.”

“Dit is een eenmalige verklaring, waarmee ik hoop een einde te maken aan de geruchten. Ik ben de komende periode niet beschikbaar voor interviews of commentaar.’

Kemna Casting geeft aan geschrokken te zijn door de verklaring en seksueel overschrijdend gedrag niet te tolereren. Slachtoffers kunnen terecht bij een vertrouwenspersoon.

Beeld ANP