Ook Sophie Turner dacht aan ander einde Game of Thrones (met een glansrol voor Arya, dat wel)

Het einde van de hitserie Game of Thrones deed nogal wat stof opwaaien, en ook sommige acteurs hadden een ander einde in gedachten. Sophie Turner, die de rol speelde van Sansa Stark, hoopte nog op een aantal andere verhaallijnen.

‘Ik dacht dat Arya Cersei zou doden. En ik had graag gezien dat Sansa en Cersei elkaar nog eens zouden zien, of Arya en Cersei. Maar er zijn zo veel andere manieren waarop het verhaal had kunnen eindigen,’ zegt Sophie in gesprek met The Wrap. ‘Ik ben erg blij met het einde voor Sansa.’

Het einde van Game of Thrones bevredigde niet iedere kijker. Een deel van de fans was niet tevreden met hoe de serie eindigde. Er werd zelfs een petitie gestart waarin HBO werd gevraagd om een ander einde op te nemen.

Sophie is een van de negen Game of Thrones-acteurs die genomineerd is voor een Emmy. Dat hoge aantal was ook een verrassing voor de actrice. ‘Ik keek naar de nominatielijst en ik was overweldigd dat zoveel van ons waren genomineerd.’

Bron: ANP | Beeld: HBO