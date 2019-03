Ook in een zwart gat na WIDM? De Vlaamse variant is nóg bedrieglijker

Voor alle molloten die nú al uitkijken naar het volgende seizoen is er gelukkig nog de Vlaamse mol. En onze onderburen spelen het wel héél vreemd dit jaar: ze hebben nog geen mol.

Na de ontknoping van WIDM vorige zaterdag, waarin bekend werd dat Merel Westrik de mol was, bleven veel mensen ook teleurgesteld achter. Was het seizoen nu weeral om? Maar niet getreurd, de Vlaamse versie De Mol is nog maar nét van start gegaan en hun seizoen begon wel heel raar. Zonder mol.

‘De mol weet (van) niets’

Over heel België verschenen de afgelopen weken borden waar op stond ‘jij weet niets’. Ook is het voor de Vlaamse versie gebruikelijk om enkele reclames te kapen; tijdens een doodgewone televisiereclame krijg je opeens een storing en hoor je allemaal vreemde stemmen. ‘Jij weet niets, de mol weet niets, niemand weet iets’, klinkt het. Achteraf wordt duidelijk dat het reclame was voor De Mol, maar op dat moment lijkt het allemaal even héél eng. Natuurlijk is het allemaal in scène gezet.

Maar in de eerste aflevering wordt duidelijk dat de mol écht van niets weet. Er is er namelijk nog geen gekozen. Wel zijn alle 10 kandidaten op het verkeerde been gezet. Ieder van hun is benaderd door de programmamakers of hij/zij de mol niet wou zijn dit jaar. De kandidaten denken dus ook allemaal dat er effectief eentje mee is en hebben allemaal al een hoofdverdachte, tot ze erachter komen dat ze voor de gek zijn gehouden….

In de eerste aflevering kozen de spelmakers dan ook hun mol. Vervelend want alle kandidaten moesten hun pokerface opzetten om niets te verraden bij de andere deelnemers.

The Original

WIDM zonder mol? Wat is daar nu aan? Wel, de Vlaamse versie staat erom bekend retespannend te zijn. Vorig jaar opende ze het seizoen met een beeld van doodskisten. De doodskisten van de kandidaten, die daar levend begraven waren. Het is niet voor niets dat dat nog dertig andere landen hun versie van WIDM hebben gebaseerd op het Belgische programma. Ja, je leest het goed: het Vlaamse ‘De Mol’ is de moeder van alle mollen.

Pluspunt: Bij de Vlaamse versie kan je ook mee gokken wie jouw mol is én maak je er zelfs kans op een reischeque van €3000! De Mol kan je elke zondagavond volgen op VIER of kan je gratis online herbekijken via deze link.

