Oooh: dit zijn de bekende exen van Temptations Ricky

Voordat hij in Temptation Island: Love or Leave naar verluidt het hart van Jaydi heeft weten te veroveren, had vrijgezel Ricky de afgelopen jaren al een relatie met twee bekende namen in de Nederlandse showbizz.

Michella Kox

Niemand minder dan Queen of the Gossips Michella Kox wist het geheim achter Ricky’s exen te ontrafelen. Via verschillende bronnen kwam zij namelijk te weten dat Ricky ooit een relatie heeft gehad met Saar Koningsberger. Saar speelde onder andere in De Schippers van de Kameleon en presenteerde onder meer voor TMF. Tegenwoordig maakt zij video’s op YouTube en heeft ze samen met Jessica Scholten twee nailbars in Amsterdam.

TMF

Michella wist zelfs foto’s van Ricky met zijn exen te ontfutselen, waardoor Ricky besloot om het nieuws te bevestigen. ‘Ik heb inderdaad 12 jaar geleden een relatie gehad met Saar. Wij zijn elkaar tegengekomen tijdens opnames van TMF. Ook heb ik vroeger achter de schermen gewerkt van meerdere tv-programma’s.’

The Voice-kandidaat Eva

Ook zijn relatie met The Voice-kandidaat Eva Treurniet laat Ricky het een en ander los. ‘Zes jaar geleden was ik matroos en zag ik Eva meedoen aan The Voice of Holland en dacht toen: ‘Zo, wat een knappe griet, ik stuur haar een berichtje.’ Uiteindelijk heb ik twee jaar een relatie met haar gehad’, vertelt hij. Hoewel beide dames uiteindelijk niet de ware bleken te zijn, zou Ricky inmiddels wel dolgelukkig zijn met Jaydi, die samen met vriend Sonny aan het avontuur van Temptation Island: Love or Leave begon.

Bron: Love & Reality | Beeld: Temptation Island: Love or Leave