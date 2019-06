Oops, did he do it again? Geruchten over nieuwe affaire Humberto Tan

Er wordt gefluisterd over een nieuwe affaire van Humberto Tan. Dit keer zou de presentator zijn vrouw Ineke hebben bedrogen met de 25-jarige fotograaf Fleur, meldt een ingewijde in het blad Weekend.

Fleur en Humberto zouden elkaar hebben leren kennen op een fotografie-evenement. Een bron meldt: ‘In eerste instantie vonden ze elkaar vooral in hun gezamenlijke liefde voor fotografie. Maar al snel bleken zij een enorme klik te hebben en sloeg na enkele dates de vlam in de plan.’ Ze zouden elkaar regelmatig treffen in een hotel in Amsterdam.

Fotograaf Fleur bevestigt zelf aan Weekend dat ze elkaar inderdaad kennen. ‘Hier had ik echt even geen rekening mee gehouden. Van wie weten jullie dit?’, reageert ze volgens het blad geschrokken.

Fleur laat aan BuzzE weten het nieuws niet te willen bevestigen of ontkennen. Een woordvoerder van Humberto wil niet reageren op het gerucht. ‘Wij doen nooit uitspraken over privézaken.’

Eerder gingen lange tijd geruchten dat de presentator een affaire had met Dionne Stax. De twee hielden hierover allebei hun mond.

